Sebastian Schmidt wechselt im Sommer zur SG Stühlingen/Weizen

Die SG Stühlingen/Weizen vermeldet zur kommenden Saison einen namhaften Zugang aus der Region. Wie der Bezirksligist mitteilte, wird Sebastian Schmidt im Sommer vom Verbandsligisten SV 08 Laufenburg zur SG wechseln. Der 27-Jährige verfüge über umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen, heißt es in der Vereinsmitteilung. "Stationen beim FC Rot-Weiß Weilheim in der Bezirksliga, beim FC Erzingen in der Bezirks- und Landesliga sowie aktuell in der Verbandsliga beim SV 08 Laufenburg prägten seinen bisherigen Werdegang und machen ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Spieler."

Schmidt läuft seit 2023 für Laufenburg auf, nach zwei Landesliga-Jahren kommt er heuer auf 17 Einsätze im südbadischen Oberhaus. Schmidt, der in Lauchringen wohnt, stelle mit seiner Flexibilität auf mehreren Positionen für das Team einen besonderen Mehrwert dar, so die SG. "Zudem verbindet ihn mit dem zukünftigen Trainer Klaus Gallmann eine gemeinsame Vergangenheit aus Erzinger Zeiten, weshalb die sportliche Leitung überzeugt ist, dass er sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zur Mannschaft passt." Schmidt spielte beim FCE insgesamt drei Jahre unter Gallmann, der das SG-Traineramt zur neuen Runde übernehmen wird.