Sebastian Schinkels soll Viersen-Rahser zum Aufstieg führen Sebastian Schinkels übernahm den SC Viersen-Rahser vor dem vergangenen Spieltag und war gleich siegreich im ersten Duell gegen Konkurrent Rot-Weiß Venn. von Tristan Benten · 03.04.2026, 21:00 Uhr · 0 Leser

Schinkels soll Viersen-Rahser zum Aufstieg führen – Foto: Rahser

Am 29. März übernahm Sebastian Schinkels den Kreisliga B-Tabellenführer SC Viersen-Rahser. Am selben Tag war der Cheftrainer schon für den Liga-Primus gegen Rot-Weiß Venn aktiv. In einem engen Spiel siegte seine Mannschaft schlussendlich mit 4:2 und ging somit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Beim B-Ligisten werden Dirk Loga und Andre Kuhn ihm assistieren.

Alter Bekannter Mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang zwei steht Viersen-Rahser aktuell an der Tabellenspitze. Durch den Erfolg gegen Venn setzte sich der SC weit vom dritten Tabellenplatz ab. Seit dem vergangenen Spieltag steht zudem ein neuer Cheftrainer am Seitenrand des Tabellenführers. Schinkels, der schon eine Vergangenheit in Viersen hat, soll den B-Ligisten zum Aufstieg führen. Schon in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 war der Übungsleiter als Spieler für Rahser aktiv. Nach mehreren Jahren bei Borussia Oedt II und der Dritt-, wie auch Viertvertretung des ASV Süchtelns, entschied er sich für die Rückkehr nach Viersen. Dort übernahm er das Amt als Trainer und führte sein Team in die B-Liga. Nach den Stationen Niersia Neersen und 1. FC Viersen, bei dem er die Frauenmannschaft ungeschlagen in die Bezirksliga führte, zog es den 43-Jährigen zurück zum SC.

Freude beim SC "Wir freuen uns das Sebastian uns in der „heißen Phase“ der Saison sofort zur Verfügung steht und wir nun den Fokus weiterhin auf die kommenden wichtigen Spiele und Wochen legen können. Aber nicht nur für den Saisonendspurt planen wir mit ihm, sondern auch über die aktuelle Saison hinaus, konnten sich beide Seiten bereits einigen und die Dienste des neuen Trainers sichern", hieß es auf der offiziellen Facebook-Seite des Vereins. Doch auch der neue Übungsleiter freut sich zurück zu sein. "Ich danke dem Verein, dem Vorstand und der sportlichen Leitung für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Trainerstab", sagte Schinkels auf der Facebook-Seite.