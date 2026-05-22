Sebastian Schinkels: "Für den Verein freut es mich sehr"

Kreisliga B, Gruppe 1: Mit 64 Punkten nach 23 Partien steht der SC Viersen-Rahser als Aufsteiger fest. Im Derby gegen den ärgsten Verfolger BW Concordia Viersen siegte die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Schinkels mit 2:0 und krönte sich somit zum Meister. Der Übungsleiter sprach über die Zeit nach seinem Amtsantritt.
Zur Spielzeit 2024/25 übernahm Michael Ingenrieth den SC und führte ihn auf Platz vier. In der aktuellen Saison stand der Chefcoach mit seinem Team nach 16. Spieltagen mit 14 Siegen, einem Remis und nur einer Pleite an der Tabellenspitze.
Aus privaten Gründen bat der Erfolgstrainer allerdings während der laufenden Spielzeit um das Ende des Arrangements beim SC. Nach ausführlichen Gesprächen ist der Verein der Bitte des Übungsleiters nachgekommen. Zu diesem Zeitpunkt rangierte Viersen-Rahser mit 46 Zählern auf der Spitze und hatte sechs Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Concordia Viersen.
Nur kurze Zeit später wurde allerdings schon ein Nachfolger berufen. Sebastian Schinkels, übernahm den Spitzenreiter und agierte gleich im ersten Top-Spiel gegen Rot-Weiß Venn (4:2-Sieg) an der Seitenlinie. Eigentlich sollte 43-Jährige den Verein erst ab dem kommenden Sommer übernehmen, entschied sich jedoch dafür früher einzusteigen.
Die darauffolgenden fünf Liga-Duelle konnte er mit seiner Truppe gewinnen und den Aufstieg somit perfekt machen. Im Bezug auf seinen Einfluss auf die Meisterschaft erklärte der Chefcoach: "Mein Anteil an dem Aufstieg ist tatsächlich gering. Es ist und war zum Zeitpunkt der Übernahme eine funktionierende Mannschaft - zudem sind meine Trainerkollegen André Kuhn und Dirk Loga seit Saisonbeginn bei der Mannschaft und haben einen sehr großen Anteil daran, dass mir die „Übernahme“ wesentlich einfacher gemacht wurde."
Auch über seinen Vorgänger konnte Schnikels nur lobende Worte finden: " Die Vorabeit durch Michael Ingenrieth, als auch Jürgen Kalina, ist ein wesentlich größerer Anteil bezüglich des Aufstiegs."
Mit 92 erzielten Treffern stellt der SC die drittgefährlichste Offensive der Liga. Den besten Wert stellt der Meister allerdings bei den kassierten Toren. Mit nur 20 Gegentreffern stellt der Verein die sicherste Defensive.
Neben den starken Mannschaftsteilen nannte der Cheftrainer einen weiteren Faktor für den Aufstieg: "Auch wenn es sonntags mal was lauter wird, die Mannschaft ist eine Einheit und ein Team."
Für Schinkels ist es nicht die erste Amtszeit