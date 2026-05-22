Sebastian Schinkels: "Für den Verein freut es mich sehr" Kreisliga B, Gruppe 1: Nach 15 Jahren ist der SC Viersen-Rahser zurück in der Kreisliga A. Cheftrainer Sebastian Schinkels machte den Aufstieg mit seiner Mannschaft durch einen 2:0-Erfolg gegen den Verfolger BW Concordia Viersen perfekt. von Tristan Benten · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Viersen-Rahser ist zurück in der A-Liga – Foto: Martin Häming

Kreisliga B, Gruppe 1: Mit 64 Punkten nach 23 Partien steht der SC Viersen-Rahser als Aufsteiger fest. Im Derby gegen den ärgsten Verfolger BW Concordia Viersen siegte die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Schinkels mit 2:0 und krönte sich somit zum Meister. Der Übungsleiter sprach über die Zeit nach seinem Amtsantritt.

Ingenrieth bittet um Trennung Zur Spielzeit 2024/25 übernahm Michael Ingenrieth den SC und führte ihn auf Platz vier. In der aktuellen Saison stand der Chefcoach mit seinem Team nach 16. Spieltagen mit 14 Siegen, einem Remis und nur einer Pleite an der Tabellenspitze. Aus privaten Gründen bat der Erfolgstrainer allerdings während der laufenden Spielzeit um das Ende des Arrangements beim SC. Nach ausführlichen Gesprächen ist der Verein der Bitte des Übungsleiters nachgekommen. Zu diesem Zeitpunkt rangierte Viersen-Rahser mit 46 Zählern auf der Spitze und hatte sechs Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Concordia Viersen.

Schinkels springt ein Nur kurze Zeit später wurde allerdings schon ein Nachfolger berufen. Sebastian Schinkels, übernahm den Spitzenreiter und agierte gleich im ersten Top-Spiel gegen Rot-Weiß Venn (4:2-Sieg) an der Seitenlinie. Eigentlich sollte 43-Jährige den Verein erst ab dem kommenden Sommer übernehmen, entschied sich jedoch dafür früher einzusteigen. Die darauffolgenden fünf Liga-Duelle konnte er mit seiner Truppe gewinnen und den Aufstieg somit perfekt machen. Im Bezug auf seinen Einfluss auf die Meisterschaft erklärte der Chefcoach: "Mein Anteil an dem Aufstieg ist tatsächlich gering. Es ist und war zum Zeitpunkt der Übernahme eine funktionierende Mannschaft - zudem sind meine Trainerkollegen André Kuhn und Dirk Loga seit Saisonbeginn bei der Mannschaft und haben einen sehr großen Anteil daran, dass mir die „Übernahme“ wesentlich einfacher gemacht wurde."