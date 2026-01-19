Sebastian Polter wechselt zu Partizan Belgrad

Sebastian Polter wechselte im August 2024 in die Löwenstadt und absolvierte in dieser Zeit 40 Pflichtspiele für die Profimannschaft (drei Tore, vier Vorlagen).

„Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen. Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen. Für uns stand fest, dass wir ihm bei diesem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Wir danken Sebastian für seinen großen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung.“