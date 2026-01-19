Sebastian Polter wechselt zu Partizan Belgrad

Eintracht Braunschweig und Stürmer Sebastian Polter gehen ab sofort getrennte Wege. Der Mittelstürmer wechselt zu Partizan Belgrad in die erste serbische Liga.
Sebastian Polter wechselte im August 2024 in die Löwenstadt und absolvierte in dieser Zeit 40 Pflichtspiele für die Profimannschaft (drei Tore, vier Vorlagen).
„Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen. Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen. Für uns stand fest, dass wir ihm bei diesem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Wir danken Sebastian für seinen großen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung.“
„Die Zeit in Braunschweig und bei Eintracht wird für mich immer in bester Erinnerung bleiben. Nun hat sich kurzfristig für mich die besondere Chance ergeben, noch einmal im Ausland für einen Top-Verein zu spielen. Ich danke den Verantwortlichen für die stets offenen und ehrlichen Gespräche sowie für die Möglichkeit, den Weg zu Partizan gehen zu können. Mein Dank gilt ebenso allen Wegbegleitern und Fans – es war eine tolle Zeit“, ergänzt Sebastian Polter.