Sebastian Paradis will neuer Vorstand beim MSV Duisburg werden Als erster Kandidat wirft Sebastian Paradis seinen Hut in den Ring. Der 41-Jährige möchte neuer Vorstands-Vorsitzender beim MSV Duisburg werden. Das ist sein Kandidatenteam. von Marcel Eichholz · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Hrvoje Vlaovic, Sebastian Paradis, Diana Leenen und Jochen Taczkowski (v.l.n.r.) kandidieren als Team für den Vorstand beim MSV Duisburg. – Foto: Team Paradis

Am 16. Juli sind die Mitglieder des MSV Duisburg zur Stimmabgabe aufgerufen. Gesucht wird ein neuer Vorstand für den Spielverein. Christian Stiefelhagen samt Team trat auf der Mitgliederversammlung Mitte April nicht erneut an, wodurch eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Neubesetzung des höchsten Gremiums im Verein einberufen werden muss. Mit Sebastian Paradis hat nun ein erster Kandidat seine Bewerbung öffentlich gemacht.

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Persönliche Stärken einbringen Als selbstständiger IT-Berater ist Paradis Verantwortung, strategisches Denken, Verlässlichkeit und Teamarbeit nicht unbekannt. Diese Eigenschaften möchte er auch in die Vorstandsarbeit mit einbringen. „Mir ist wichtig, dass der MSV Duisburg für Kontinuität, Stabilität, Transparenz und eine klare strategische Ausrichtung steht. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, die positive Entwicklung des Vereins nachhaltig weiterzuführen. Dabei setzen wir auf verlässliche Zusammenarbeit, offene Kommunikation und einen konstruktiven Austausch mit Mitgliedern, Gremien und Partnern des Vereins“, sagt er. In seiner Funktion als Sparkassenbetriebswirt ist Taczkowski mit Zahlen aller Art bestens vertraut. Mit den beruflich erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen will er „beim MSV Duisburg Verantwortung übernehmen und den Verein mit klaren Strukturen und Verlässlichkeit unterstützen“. Die Intensivkrankenschwester Leenen stellt die Gemeinschaft, den Zusammenhalt und einen respektvollen Umgang miteinander in den Vordergrund. „Genau diese Werte möchte ich künftig in das Ressort Mitglieder, Gemeinschaft & Vereinsleben einbringen. Mir ist wichtig, eine direkte, ehrliche und verlässliche Verbindung zwischen Mitgliedern, Fanclubs, Gruppierungen und der Vereinsführung zu schaffen“, betont sie. Als Inhaber der DFB-A-Lizenz und Ex-Spieler der Zebras in der zweiten Mannschaft unter Vereinslegende Bernard Dietz, bringt Vlaovic die notwendige sportliche Kompetenz mit. „Mir ist besonders wichtig, im sportlichen Bereich für die Jugend, die Frauenabteilung und Breitensport verlässliche Strukturen und klare Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Trainer, Betreuer und Verantwortliche bestmöglich arbeiten können“, erläutert er.