Sebastian Müller wechselt zu den Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

In der vergangenen Saison absolvierte „Basti“ Müller für den 1. FC Schweinfurt 05 28 Einsätze in der 3. Liga. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Der 1,80 Meter große Offensivspieler wurde unter anderem im Nachwuchs des 1. FC Köln ausgebildet. Im Laufe seiner bisherigen Karriere stand er außerdem unter anderem für Arminia Bielefeld und den Halleschen FC auf dem Platz. Insgesamt kommt er auf 81 Einsätze in der 3. Liga, acht Partien in der 2. Bundesliga sowie 63 Spiele in der Regionalliga Bayern. Zudem absolvierte der Neuzugang zwei Länderspiele für die deutsche U20- sowie sechs Einsätze für die U19-Nationalmannschaft.

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Mit Basti gewinnen wir einen offensiven Mittelfeldspieler, der Tore erzielen und vorbereiten kann, der aber gleichzeitig auch sehr mannschaftsdienlich arbeitet. Er bringt reichlich Erfahrung aus der 3. Liga mit und passt mit seiner Spielweise hervorragend zu der Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Stuttgarter Kickers gewinnen konnten.“