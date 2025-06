Sebastian Meier wird Co-Trainer der SF Schliengen

Die Sportfreunde Schliengen haben den Posten des Co-Trainers für die kommende Bezirksliga-Saison besetzt. Wie der Verein mitteilte, wird der künftige Cheftrainer David Held fortan von Co-Trainer Sebastian Meier unterstützt werden. Meier "ist langjähriger Aktivspieler bei den Sportfreunden und war maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt. Seit rund zwei Jahren schnürte er hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Sportfreunde die Kickschuhe und war ebenfalls ein wichtiger Faktor am Aufstieg in die Kreisliga B vergangenes Jahr", heißt es seitens der Sportfreunde. Sebastian Meier (37) und David Held (37) seien seit Jahren befreundet. Sie waren 2019 "gemeinsam von verschiedenen Vereinen zu den Sportfreunden Schliengen gewechselt": Meier vom SV Liel-Niedereggenen, Held vom FC Auggen.