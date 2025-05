Sebastian Maier beendet Karriere: „Hat sich zu 100 Prozent mit Haching identifiziert“

Unterhaching – Nach insgesamt drei Spielzeiten bei der SpVgg Unterhaching ist Schluss. Mittelfeldspieler Sebastian Maier beendet seine aktive Karriere. Der 31-Jährige, der für die Spielvereinigung 28 Regionalligaspiele und 55 Spiele in der 3. Liga absolvierte, verlässt den Verein zum Ende dieser Saison.

„Basti war in den vergangenen drei Jahren ein wichtiger Bestandteil des Vereins“, wird Sportdirektor Markus Schwabl in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Er hat sich zu 100 Prozent mit Haching identifiziert, sich nie über das Team gestellt, war ein entscheidender Teil der Aufstiegsmannschaft und hat seine Rolle als zweiter Kapitän in der vergangenen Saison mit enormer Leidenschaft ausgefüllt.“