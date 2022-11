SEBASTIAN MAI LEGT DEN TRAKTOR STILL

"Diese Kaltschnäuzigkeit haben in der Liga nur wenige Spieler", war sich der

VfR Trainer Johannes Liebmann nach dem Abpfiff sicher und herzte besonders

dabei seinen Top Stürmer Sebastian Mai. Mit seinen Treffern Nummer 15 und 16

strahlte er aus einer kämpferischen Elf der Koseltaler noch spielerisch heraus.



Auf dem schweren und tiefen Rasenplatz im Gornitztal ging es auch nicht um

Schönheit. Sowohl Liebmann als auch Bernhard Bob auf der Gegenseite hatten

sich so schon früh auf langen Hafer eingestellt, was auf dem kleinen Platz

immer ein gutes Mittel ist. Doch die VfR Mannschaft war dabei das Team, welches

die sauberen Pässe spielte und so für mehr Gefahr sorgte. So trieb Felix Muth

das Leder in die Gefahrenzone, Janek Köcher bediente Sebastian Mai, der

im zweiten Nachsetzen das Leder im leeren Tor unterbringen konnte (15.).

Der Teicheler Schlussmann Raymond Salomon konnte Mais ersten Schuss nicht festhalten.

Fast wäre Tom Becker gleich noch der 2. Treffer gelungen, doch verfehlte sein

Abschluss den Kasten ganz knapp. Die Koseltaler hatten sich nun auf das

Teicheler Spiel eingestellt und kamen ohne große Probleme mit der knappen

Führung in die Pause.



Der Traktor hatte sich aber noch nicht aufgegeben, doch die vielen Freistöße,

Einwürfe und langen Bälle erreichten kaum die eigenen Mitspieler. Die Gäste

waren hier wesentlich effizienter. Ein gefühlvoller Heber von Tom Becker auf

Sebastian Mai verschaffte ihm Beinfreiheit und mit Vollspann schweiste er die

Ablage unter die Querlatte (66.). Mit dem 2 : 0 hatte nun der stotternde

Motor seinen Geist aufgegeben. Zwar flackerte noch einmal kurz das Licht, als

Evan Häußer seinen Abschluß ans Außennetz jagte (71.) oder Martin Trinkler

Richie Steinbach zu einer Glanztat zwang (88.), ihre vierte Niederlage in Folge

konnten die Traktoristen jedoch nicht mehr verhindern. Die Koseltaler schieben sich

nun durch die Niederlagen der Konkurenz wieder auf Platz 4 und erwarten nun

am kommenden Samstag die "Rodsche Möhre" aus Stadtroda.