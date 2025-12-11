Sebastian Klaas vom SC Paderborn lost eine Hammergruppe aus

Am vergangenen Freitag fand die Auslosung der Vorrundengruppen in der Brauerei in Westheim statt. Unser Bild zeigt (v.l.) Sven Mengel, Katharina Böhmer (Schmidt-Gruppe), Moderator Dirk Schäfer, Moritz von Twickel (Brauerei Westheim), Nadin Quest (Stadt Marsberg), Sebastian Klaas (SC Paderborn) und Stefan Bangert (TV Germania Rhoden) – Foto: Claudia Metten, Ladies Event A

Während auf den Fußballplätzen in der Region die Hinrunde schon vorbei ist, laufen die Vorbereitungen und Planungen für die Hallensaison längst auf Hochtouren. So auch beim wieder hochkarätig besetzten „20. Westheimer Hallenmaster“, welches der TV Germania Rhoden vom 9. bis 11. Januar 2026 in enger Zusammenarbeit mit der Schmidt-Gruppe aus Coesfeld und der Brauerei Westheim erstmals in der Großsporthalle in Marsberg ausrichtet.

Erstmalig fand die Auslosung der Vorrundengruppen für die „Jubiläumsmasters“ in einer Live-Veranstaltung in der Brauerei in Westheim statt. Zahlreiche Teams und einige Ehrengäste, so unter anderem auch Marsbergs Bürgermeister Matthias Koch, verfolgten im Braustübchen das von Dirk Schäfer von der Sportredaktion der Waldeckischen Landeszeitung souverän moderierte Geschehen. Als Glücksfeen fungierten Sebastian Klaas, Mittelfeldspieler vom SC Paderborn und Nadine Quest, Leiterin des Amtes für Schulverwaltung, Sport und Kultur bei der Stadt Marsberg. Die beiden „Glücksfeen“ hatten dabei jede Menge Arbeit, denn insgesamt 36 Teams haben für die Hallenmaster gemeldet. Erstmals gab es schon bei der Auslosung eine Warteliste, denn sowohl bei den Damen-Masters als auch bei den Herren war das Interesse so groß, dass mehr Anmeldungen eingegangen sind, als Starterplätze zur Verfügung stehen. Alles, was in den Fußballkreisen der Region Rang und Namen hat, ist am zweiten Januarwochenende bei den 20. Hallenmasters also wieder am Start, um den Titelverteidiger, dem FC Gütersloh II bei den Männern und der SG Wolfhagen/Landau bei den Damen den Titel streitig zu machen. Der TV Germania Rhoden als Ausrichter verspricht schon jetzt ein attraktives Sportwochenende in der Großsporthalle in Marsberg. Die regionale Verteilung der 24 Männer- und 12 Damen-teams ist wieder recht ausgewogen: 19 Mannschaften kommen aus Hessen, 17 aus Westfalen.

Da es bei den Hallenmasters keine Setzliste gibt, sind bereits in der Vorrunde spannende Spiele garantiert. Das der Paderborner Mittelfeldmotor Sebastian Klaas dabei sein Handwerk auch an der „Lostrommel“ versteht, zeigte sich besonders bei der Auslosung der Gruppe 2 – Mit dem Rekordsieger RW Erlinghausen, dem Dauerrivalen SC Willingen und dem TSV 1850/09 Korbach treffen dort gleich drei der großen Turnierfavoriten in der Vorrunde aufeinander. Aber auch die anderen Starter in dieser Gruppe sind wahrlich nicht zu unterschätzen – der Gruppenligist TuSpo Mengeringhausen und Kreisoberligist Blau-Gelb Korbach möchten ebenso ein Wörtchen um den Einzug in die Zwischenrunde mitreden wie der westfälische A-Ligist FC Germete/Wormeln, immerhin Halbfinalist bei den Hallenmaster 2024. Enge und spannende Spiele sind in dieser Gruppe besonders zu erwarten. Aber auch in den anderen Gruppen wird in diesem Jahr wird das Rennen um den Hallenmasters-Titel wohl besonders eng. Angeführt wird das Teilnehmerfeld der Gruppe 1 vom Titelverteidiger FC Gütersloh II, welcher vom ehemaligen Bundesliga-profi Dirk van der Ven trainiert wird und schon bei den beiden letzten Hallenmasters jeweils bärenstarke Auftritt hingelegt haben. „Vanni“ verbindet eine besondere Freundschaft zur Brauerei Westheim und den Hallenmasters. Seine Jungs sind nach eigenen Worten schon wieder ganz heiß auf ihre erneute Teilnahme am „Buden-zauber“. Die Regionalligareserve des FC Gütersloh muss man also wieder auf dem Zettel haben, wenn es um den Turniersieg beim Hallenmasters geht. Aber natürlich muss man auch mit dem Lokalmatadoren VfB Marsberg in der Gruppe 1 rechnen. Der westfälische Bezirksligist möchte sich garantiert bei seinem ersten „Heimturnier“ von seiner besten Seite zeigen und ein gehöriges Wörtchen bei der Titelvergabe mit-sprechen. Teamchef Paul Bender wird sicherlich ein hochmotiviertes Team auf die Platte schicken. Beide Teams werden von allen Experten auch diesmal wieder ganz vorne im Klassement erwartet. Mit Spannung wird der Premierenauftritt des TSV Kassel-Wolfsanger erwartet. Der hessische Gruppenligist ist bei den Hallenmasters noch ein unbeschriebenes Blatt, mit dem jedoch zu rechnen ist. Vervollständigt wird die Gruppe 1 durch die SG Thülen/Rösenbeck/Nehden, die SG Daseburg/Großeneder und der SG „Rotes Land“, die allesamt für die eine oder andere Überraschung sorgen möchten.