Sebastian Hertner stirbt bei Skiunfall in Montenegro

Der frühere Fußballprofi Sebastian Hertner ist bei einem Unfall im Skiurlaub in Montenegro ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bereits am Sonntagnachmittag, zunächst war lediglich bekannt gewesen, dass ein vierunddreißigjähriger Deutscher bei einem Sessellift-Unfall tödlich verunglückt war. Inzwischen steht fest, dass es sich um Hertner handelte.

Nach übereinstimmenden Medienberichten war Hertner gemeinsam mit seiner Partnerin mit einem Sessellift unterwegs, als sich ein Sitz vom Seil löste und gegen den nachfolgenden Sessel prallte. Durch den Aufprall wurde Hertner aus dem Lift geschleudert und stürzte rund siebzig Meter in die Tiefe. Seine Begleiterin wurde eingeklemmt, erlitt einen Beinbruch und konnte von Rettungskräften geborgen werden.

Der Oberligist ETSV Hamburg, für den Hertner seit dem Sommer zweitausendvierundzwanzig spielte und zuletzt als Kapitän auflief, bestätigte den Tod seines Spielers. Der Verein würdigte ihn als engagierten Sportler und als prägende Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft und sprach der Familie sowie den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Sebastian Hertner absolvierte in seiner Profikarriere fünfundneunzig Spiele in der Zweiten Bundesliga unter anderem für den TSV 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt 98. Hinzu kamen einhundertzweiundzwanzig Einsätze in der Dritten Liga. Ausgebildet wurde der Defensivspieler in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim. Zudem lief er für die deutschen U18- und U19-Nationalmannschaften auf und spielte dort unter anderem mit Christoph Kramer und Felix Kroos zusammen.

Nach dem Ende seiner Zeit im Profifußball war Hertner im Amateur- und semiprofessionellen Bereich aktiv, ehe er sich dem ETSV Hamburg anschloss. Die Fußballszene reagiert mit großer Anteilnahme auf den Tod des früheren Profis.