Sebastian Golz bei rheingerufen: "Bisschen Fußball kann ich spielen"

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90 Minuten unter Dauerbeschuss – und das nicht nur sportlich! In Folge 117 von „Reingerufen“ ist Sebastian Golz zu Gast, der Mann, der auf dem Platz „sendet“ wie kaum ein anderer. Doch wer denkt, hinter der „Labertasche“ stecke nur Trash-Talk, der irrt: „Golzi“ spricht offen über den schmalen Grat zwischen lautstarkem Pushen und dem Respekt gegenüber Schiedsrichtern und Gegnern. Als zweifacher Familienvater und Ur-Frechener gibt er einen authentischen Einblick, wie er den Spagat zwischen Privatleben und dem Bezirksliga-Alltag beim Horremer SV meistert.

Von der staubigen Asche in Kerpen über die glanzvollen, fast schon regionalligareifen Zeiten beim ETSC Euskirchen bis hin zum sportlichen Zuhause beim FC Hürth – Sebastian blickt auf über zwölf Jahre Mittelrheinliga-Erfahrung zurück. Er nimmt uns mit in die Kabinen, in denen die Legenden-Geschichten eines Kurt Maus wie packende Vorlesungen wirkten, und erklärt, warum er für den Fußball sogar über Jahrzehnte auf den Sommerurlaub verzichtet hat. Freut euch auf eine Episode voller Leidenschaft, ehrlicher Analysen zum dramatischen Aufstiegsfinale gegen Elsdorf und die Antwort auf die Frage, warum eine verschimmelte Dusche manchmal über einen Transfer entscheidet.