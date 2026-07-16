Sebastian Göhringer, SpVgg. Gundelfingen/Wildtal: "Ich bleibe Fan"

Der fliegende Kapitän: Sebastian Göhringer wird von seinen Teamkollegen nach dem Verbandsliga-Aufstieg gefeiert. – Foto: Sebastian Barthmes

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal − Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga. Seit 1994 ist Sebastian Göhringer ein Blau-Weißer. Über 30 Jahre lang war er als Spieler in der Jugend und später in der Aktivenmannschaft fester Bestandteil der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal. Als Kapitän führte der zentrale Mittelfeldspieler seine Mannschaft auch in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga an. Durch ein 4:1 gegen den FC Königsfeld und ein 3:0 beim SC Durbachtal setzten sich Göhringer und Co. in der Runde der Landesliga-Zweiten durch und realisierten den Aufstieg. Mit 37 Jahren beendet Sebastian Göhringer nun seine Zeit als aktiver Fußballer. Der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal bleibt er erhalten: zunächst als Fan und in absehbarer Zeit wohl auch wieder in einer anderen Funktion. Zum Interview (BZ-Plus).