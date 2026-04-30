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Vereinsnachrichten
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Sebastian Feller & Rocky Schack verlängern bei der Eintracht!
von Jonas Hempel · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Sebastian Feller und Rocky Schack vor dem Testspiel gegen Großrudestedt – Foto: Sportfotos Halle
Starkes Zeichen für Eintracht und vor allem für die Erste Mannschaft der SpVgg!
✍️ Die SpVgg Eintracht Erfurt verlängert mit Sebastian Feller und Rocky Schack bis 2027!
Die Mannschaft vom Wustrower Weg setzt bei seiner ersten Mannschaft konsequent auf Stabilität. Wie der Verein bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem Trainergespann Sebastian Feller und Rocky Schack vorzeitig ausgedehnt. Das Duo wird die Mannschaft somit auch in der kommenden Saison 2026/2027 verantworten.