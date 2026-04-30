Sebastian Feller & Rocky Schack verlängern bei der Eintracht!

von Jonas Hempel · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

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Sebastian Feller und Rocky Schack vor dem Testspiel gegen Großrudestedt – Foto: Sportfotos Halle

Starkes Zeichen für Eintracht und vor allem für die Erste Mannschaft der SpVgg!

✍️ Die SpVgg Eintracht Erfurt verlängert mit Sebastian Feller und Rocky Schack bis 2027!