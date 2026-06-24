Sebastian Clarke: "Bin unheimlich stolz"

Clarke: "Wenn man den Aufstieg erst als Vizemeister und dann in der Relegation so knapp verpasst hat und außerdem ambitioniert denkt, kann man sicherlich nicht in die neue Saison gehen und sagen, wir wollen jetzt Vierter werden. Doch es ist auch zu früh, jetzt schon vom Titel als Ziel zu sprechen. Wir müssen jetzt erst einmal sehen, wie die Gruppeneinteilung aussieht und welche Gegner wir haben. Dann sehen wir weiter. Fakt ist aber, dass wir nur dann Meister werden können, wenn wir künftig unsere Hausaufgaben besser machen. Will heißen: Wir müssen gegen die Teams aus den unteren Regionen besser punkten. Wenn die Mannschaft die Mentalität zeigt, die sie gegen RW Essen II so ausgezeichnet hat, dann müsste das gelingen."