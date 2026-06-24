Sebastian Clarke: "Bin unheimlich stolz"

Herr Clarke, was überwiegt mit ein paar Tagen Abstand zum Spiel in Essen – die Enttäuschung, den Aufstieg verpasst zu haben, oder der Stolz über die Leistung Ihres Teams?
Die Sportfreunde Broekhuysen, die Vizemeister in der Gruppe 4 der Bezirksliga geworden sind, haben beste Werbung in eigener Sache gemacht, auch wenn sie Ihr großes Ziel knapp verpasst haben. Die Mannschaft zeigte im entscheidenden Spiel der Aufstiegsrunde zur Landesliga vor 2000 Zuschauern bei der 2:4-Niederlage bei Rot-Weiss Essen II beachtliche fußballerische Klasse und eine bemerkenswerte Moral. Trainer Sebastian Clarke (41), seit 2016 bei den Sportfreunden im Amt, spricht im Interview über das große Spiel seiner Mannschaft vor einer Riesen-Kulisse, die abgelaufene Saison und die Zukunft des Teams mit vielen jungen Wilden.
Herr Clarke, was überwiegt mit ein paar Tagen Abstand zum Spiel in Essen – die Enttäuschung, den Aufstieg verpasst zu haben, oder der Stolz über die Leistung Ihres Teams?
Sebastian Clarke: "Ich bin nach wie vor unheimlich stolz auf das, was die Mannschaft vor dieser großen Kulisse gezeigt hat. Ich glaube, dass diese Partie für jeden aus Broekhuysen, der dabei war, ein Mega-Erlebnis war. Wir wurden von 400 Broekhuysenern unterstützt, die honoriert haben, dass die Mannschaft in der Partie ihr Herz auf dem Platz gelassen hat. Es war der Wahnsinn, was ein Dorfverein, wie wir es nun einmal sind, für diese Begegnung in so kurzer Zeit alles auf die Beine gestellt hat."
Es sind also trotz der Niederlage nur positive Erinnerungen geblieben?
Clarke: "Unsere jungen Spieler haben auf jeden Fall wertvolle Erfahrungen gesammelt, von denen sie in Zukunft profitieren werden. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass einer meiner Akteure brutal enttäuscht war, als er in Essen vom Platz gegangen ist. Und wenn man ehrlich ist, dann haben wir den Aufstieg auch nicht gegen RWE verspielt."
Sondern?
Clarke: "Wir hätten den Aufstieg während der regulären Saison perfekt machen können. Doch wir haben zu viele Punkte gegen Teams aus dem Tabellenkeller liegen gelassen. Der VfL Rhede, der Meister in unserer Gruppe geworden ist, hatte zweifelsohne eine gute Mannschaft. Doch er hatte nicht die Qualität, die Rot-Weiss Essen II hatte. Trotzdem wäre auch gegen RWE mit einem Quäntchen mehr Glück eine Überraschung möglich gewesen."
Und jetzt muss das Ziel für die kommende Saison Aufstieg heißen?
Clarke: "Wenn man den Aufstieg erst als Vizemeister und dann in der Relegation so knapp verpasst hat und außerdem ambitioniert denkt, kann man sicherlich nicht in die neue Saison gehen und sagen, wir wollen jetzt Vierter werden. Doch es ist auch zu früh, jetzt schon vom Titel als Ziel zu sprechen. Wir müssen jetzt erst einmal sehen, wie die Gruppeneinteilung aussieht und welche Gegner wir haben. Dann sehen wir weiter. Fakt ist aber, dass wir nur dann Meister werden können, wenn wir künftig unsere Hausaufgaben besser machen. Will heißen: Wir müssen gegen die Teams aus den unteren Regionen besser punkten. Wenn die Mannschaft die Mentalität zeigt, die sie gegen RW Essen II so ausgezeichnet hat, dann müsste das gelingen."
Bleibt die Mannschaft in dieser Besetzung zusammen?
Clarke: "Marius Brüx und Joshua Frenzen werden kürzertreten. Ansonsten bleiben alle Spieler. Und in Junior Willems vom TSV Nieukerk steht ein erster Neuzugang auch schon fest."
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