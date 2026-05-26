Sebastian Baumann rockt die A-Klasse Az-Wo: 40 Tore in 23 Spielen

Alzey-Worms. Angebote hat Sebastian Baumann viele. Und das ist kein Wunder: Denn der Stürmer von der SG Rheinhessische Schweiz ist mit 27 Jahren im besten Fußballer-Alter und trifft die Hütte so oft wie wenig andere: 40 Tore (bei Fußball.de ist es eins weniger) schreibt das Fachportal „Fupa.net“ dem A-Klassen-Angreifer in der gerade abgeschlossenen Spielzeit 25/26 zu. Von einem Vereinswechsel aber ist Baumann so weit weg wie die Sonne von der Erde: Ewigkeiten.
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Baumann weiß, dass er und sein Torjägerinstinkt auf dem Markt der Fußballer sehr begehrt sind. Schließlich steht er traditionell in Torjägerlisten weit vorne. 2024 holte er die Torjägerkanone mit 30 Treffern, 2025 mit 31 – beides noch in der B-Klasse. 2026 sind es nun deren 40, wobei diese Steigerung auch einem außergewöhnlichen Phänomen zu verdanken ist. Es heißt Ataspor Worms und war in dieser Saison die Schießbude der Liga. Im Rückspiel schenkte der Physiotherapeut dem Verein sage und schreibe neun Tore ein – wobei die auch erst einmal erzielt werden wollten.
Baumanns herausragende Stärke ist der Sprint. Im Team der SG Rheinhessische Schweiz, zu der die SG Nieder-Wiesen, TuS Erbes-Büdesheim, TuS Nack und GW Wendelsheim gehören, profitiert der 27-Jährige von Pässen in die Schnittstellen. „Jeromy Van steckt immer wieder Bälle durch, mit denen ich viel machen kann“, erzählt der Goalgetter. Genauso wie er sich wundert, dass es überhaupt so gut lief. Er kann nur noch eingeschränkt bei den Kombinierten mittrainieren, seitdem er seinen Lebensmittelpunkt nach Wiesbaden verlegt hat.
Das ist ein Grund, weshalb er in dieser Runde nur 23 Spiele bestritt. Der andere: Eine schwere Verletzung in der Saisonvorbereitung zwang ihn zu einer längeren Pause. „Sechs, sieben Spiele hat er deshalb verpasst“, erinnert sich sein Trainer Jan Höngen. Er weiß um die Qualitäten seines torgefährlichen Teamplayers, um den „Haufen Angebote“ anderer Klubs – und um die Vereinstreue, die Baumann lebt. Seit seiner Aktivenzeit trägt er das Dress von Grün-Weiß Wendelsheim. Als die sich der Nieder-Wieser/Erbes-Büdesheimer Spielgemeinschaft anschloss, gab es Baumann automatisch dazu.
Der Zusammenschluss passte in die Welt von Baumann. „Ich spiele Fußball aus Spaß. Und wegen der Geselligkeit nach dem Spiel und nach dem Training“, sagt der 27-Jährige. Eben das hat er bei der SG gefunden – ganz egal, in welchem ihrer vier Heimatdörfer die Spielgemeinschaft gerade präsent ist. Die Verschmelzung hat prima funktioniert. Höngen: „Das harmoniert super.“ Und nötig war sie. Gerade für die Fußballer aus Wendelsheim war sie existenziell. Von Grün-Weiß seien heute noch drei Spieler da, sagt Baumann. Einer von ihnen ist er.
In der kommenden Runde verjüngt sich der Kader. Höngen freut sich auf die vielen A-Jugendlichen, die er im A-Klassen-Kader integrieren muss – oder besser: darf. Baumann und seine Gefährten werden gute Beispiele liefern, wie man „viele simple, gut herausgespielte Tore“ erzielen kann. Das ist nämlich das Markenzeichen – seines, wie das der SG Rheinhessische Schweiz. Die hat als Aufsteiger ihre erste Saison in der A-Klasse im Übrigen glänzend überstanden. Als Achter zwar nicht ganz so herausragend wie Mitaufsteiger Rhenania Rheindürkheim. Aber immerhin auch ohne jegliche Abstiegssorgen.