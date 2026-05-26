Sebastian Baumann rockt die A-Klasse Az-Wo: 40 Tore in 23 Spielen

Der Zusammenschluss passte in die Welt von Baumann. „Ich spiele Fußball aus Spaß. Und wegen der Geselligkeit nach dem Spiel und nach dem Training“, sagt der 27-Jährige. Eben das hat er bei der SG gefunden – ganz egal, in welchem ihrer vier Heimatdörfer die Spielgemeinschaft gerade präsent ist. Die Verschmelzung hat prima funktioniert. Höngen: „Das harmoniert super.“ Und nötig war sie. Gerade für die Fußballer aus Wendelsheim war sie existenziell. Von Grün-Weiß seien heute noch drei Spieler da, sagt Baumann. Einer von ihnen ist er.