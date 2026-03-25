 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Sebastian Amendt sieht Dingden gut gerüstet im Abstiegskampf

In Folge 24 unseres Oberliga-Niederrhein-Podcasts führen wir ein ausführliches Gespräch mit Sebastian Amendt, Cheftrainer des SV Blau-Weiß Dingden. Der 42-Jährige spricht dabei über die aktuelle sportliche Lage, Ziele für den weiteren Saisonverlauf und Herausforderungen für die Zukunft.

von Markus Becker · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Sebastian Amendt ist zu Gast in Folge 24 unseres Podcasts zur Oberliga Niederrhein.
Sebastian Amendt ist zu Gast in Folge 24 unseres Podcasts zur Oberliga Niederrhein. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Eins ist klar: Der SV Blau-Weiß Dingden braucht sich im ersten Jahr in der Oberliga Niederrhein keinesfalls zu verstecken. So kann sich die bisherige Bilanz absolut sehen lassen: 31 Punkte aus 24 Spielen reichen derzeit für den zehnten Tabellenplatz. Zeit zum Durchschnaufen bleibt jedoch nicht. Während die bereits eingefahrene Punkteausbeute im Vorjahr sogar zum Saisonabschluss für den Klassenerhalt gereicht hätte, sieht die Lage nun komplett anders aus. Die Abstiegszone ist nur vier Punkte entfernt. Im Oberliga-Niederrhein-Podcast schaut unser Host Anton Wagener mit Dingdens Cheftrainer Sebastian Amendt auf die aktuelle sportliche Lage, die Entwicklung des Vereins und Ziele für den weiteren Saisonverlauf.

Tückische Ausgangslage

"Ich weiß nicht, ob ich das Wort 'Abstiegskampf' so schon einmal in den Mund genommen habe", überlegt Trainer Sebastian Amendt auf die Frage, ob innerhalb der Mannschaft die derzeitige Situation in dieser Form wahrgenommen wird. Auch trotz der schon fortgeschrittenen Saisonphase entscheiden nämlich weiterhin Nuancen zwischen dem tabellarischen Mittelfeld und der Abstiegszone. Die Dingdener stecken in diesem Zusammenhang mit zwei Siegen in Folge zwar in einem Formhoch, warteten zuvor aber auch bereits vier Spiele in Folge auf einen Dreier. Deshalb ordnet Amendt die Lage auch ein: "Dass es in der Tabelle auch ganz aussehen würde, wenn man jetzt ein Spiel gegen Kleve in der 85. Minute gewinnt oder verliert, das weiß ich auch."

Im Hinblick auf so manch unglückliche Niederlage seines Teams stellt er aber auch klar: "Am Ende des Tages steht man irgendwie auch zurecht da, wo man jetzt gerade ist."

Darüber hinaus spricht Amendt aber auch über das, was den SV Blau-Weiß Dingden als Verein auszeichnet und was es vielleicht langfristig braucht, um auf dem Niveau der Oberliga dauerhaft zu bestehen. Hört dafür gerne in Folge 24 unseres Oberliga-Podcasts rein.

Das ist Folge 24:

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Schon gehört? Die vorigen Gesprächspartner im Oberliga-Niederrhein-Podcast

>>> Matthias Bloch schaut auf sein anstehendes Karriereende

>>> Jesco Neumann spricht über die Entwicklung der Holzheimer SG - und seine Zukunft

>>> Simon Büttgenbach gibt Einblicke in die Kaderplanung des 1. FC Monheim

>>> Bekim Kastrati erklärt den Derbysieg gegen den KFC Uerdingen und die Perspektive des SC St. Tönis

So lief der 24. Spieltag in der Oberliga:

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
4

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
2
3

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1
2

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1
2

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1
0

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
2
1
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
2
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
4
Abpfiff

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: