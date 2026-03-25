Sebastian Amendt sieht Dingden gut gerüstet im Abstiegskampf

Sebastian Amendt ist zu Gast in Folge 24 unseres Podcasts zur Oberliga Niederrhein. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Eins ist klar: Der SV Blau-Weiß Dingden braucht sich im ersten Jahr in der Oberliga Niederrhein keinesfalls zu verstecken. So kann sich die bisherige Bilanz absolut sehen lassen: 31 Punkte aus 24 Spielen reichen derzeit für den zehnten Tabellenplatz. Zeit zum Durchschnaufen bleibt jedoch nicht. Während die bereits eingefahrene Punkteausbeute im Vorjahr sogar zum Saisonabschluss für den Klassenerhalt gereicht hätte, sieht die Lage nun komplett anders aus. Die Abstiegszone ist nur vier Punkte entfernt. Im Oberliga-Niederrhein-Podcast schaut unser Host Anton Wagener mit Dingdens Cheftrainer Sebastian Amendt auf die aktuelle sportliche Lage, die Entwicklung des Vereins und Ziele für den weiteren Saisonverlauf.

Tückische Ausgangslage

"Ich weiß nicht, ob ich das Wort 'Abstiegskampf' so schon einmal in den Mund genommen habe", überlegt Trainer Sebastian Amendt auf die Frage, ob innerhalb der Mannschaft die derzeitige Situation in dieser Form wahrgenommen wird. Auch trotz der schon fortgeschrittenen Saisonphase entscheiden nämlich weiterhin Nuancen zwischen dem tabellarischen Mittelfeld und der Abstiegszone. Die Dingdener stecken in diesem Zusammenhang mit zwei Siegen in Folge zwar in einem Formhoch, warteten zuvor aber auch bereits vier Spiele in Folge auf einen Dreier. Deshalb ordnet Amendt die Lage auch ein: "Dass es in der Tabelle auch ganz aussehen würde, wenn man jetzt ein Spiel gegen Kleve in der 85. Minute gewinnt oder verliert, das weiß ich auch."

Im Hinblick auf so manch unglückliche Niederlage seines Teams stellt er aber auch klar: "Am Ende des Tages steht man irgendwie auch zurecht da, wo man jetzt gerade ist."