SE Freising will gegen Ober-/Unterhaunstadt nachlegen

Der Start 2026 ist gelungen: Die Freisinger Fußballer um Kapitän Felix Fischer (l.) gewannen in Kammerberg glatt mit 3:0. Nun geht es gegen den Tabellenvorletzten. – Foto: Lehmann

Nach dem 3:0 zum Wiederauftakt steht der SE Freising vor einer Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist. Gegen den Vorletzten fehlt ein wichtiger Torschütze.

Wenn man in den Chroniken zurückblättert, fällt auf: Der SE Freising und der Auftakt nach der Winterpause – das war oft keine Erfolgsgeschichte. Nicht selten verspielten die Lerchenfelder Fußballer zum Start ins neue Jahr eine bessere Ausgangsposition. 2025 gab es ein 0:2 beim SVN München, im Jahr davor ein 1:1 in Kammerberg. Der 3:0-Sieg am vergangenen Sonntag im Derby bei eben jener SpVgg Kammerberg ließ also durchaus aufhorchen. Und dieser Dreier soll im ersten Bezirksliga-Heimspiel 2026 veredelt werden.

Dass dabei der Vorletzte TSV Ober-/Unterhaunstadt am Freitag (19.30 Uhr) in der Savoyer Au gastiert, könnte Fluch und Segen zugleich sein. Zwar gewannen die Freisinger das Hinspiel deutlich mit 7:0, doch solch ein Ergebnis schürt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. „Dieses Spiel müssen wir unbedingt ausblenden“, warnt SEF-Sportchef Heiko Baumgärtner. Und wer den neuen Coach Mijo Stijepic kenne, der wisse auch, dass vergangene Resultate keine Rolle spielen. Vielmehr warnt Baumgärtner vor dem TSV: Zum einen sei es für den Gegner das erste Pflichtspiel des Jahres, „und zum anderen wissen wir auch nicht genau, was sich bei denen im Winter getan hat“. Zudem muss Ober-/Unterhaunstadt punkten: Das Team steht mit lediglich zehn Zählern im Tabellenkeller und hat nicht mehr viele Chancen, die Relegation zu vermeiden.

Freisinger Gratwanderung

Beim Tabellenneunten SEF ist es aktuell eine Gratwanderung. Mit einer Partie mehr in der Hinterhand könnte der Rückstand auf Platz zwei im Erfolgsfall schnell schmelzen, doch auch diese Gedanken wischt Baumgärtner schnell beiseite: „Die Liga ist verdammt eng, wir fangen jetzt nicht das Träumen an.“ Vielmehr wollen sich die Gelb-Schwarzen erst mal nach hinten absichern: Vier Zähler sind es derzeit auf den ersten Relegationsrang.

Schmuckermeier trainiert wieder mit der Mannschaft

Personell kann Trainer Mijo Stijepic nicht auf seine siegreiche Elf vom vergangenen Wochenende zurückgreifen: Ausgerechnet Youngster Johannes Grubmüller, dem in Kammerberg das zwischenzeitliche 2:0 gelang, hat sich für drei Wochen in den Urlaub verabschiedet. Potenzieller Ersatz dürfte Florian Huber sein, der in dieser Partie das 3:0 erzielt hat.

Gute Nachrichten gibt es dafür von den Stürmern: Christian Schmuckermeier trainiert nach seiner Verletzung wieder mit der Mannschaft und könnte schon bald in den Kader zurückkehren.