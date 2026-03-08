SE Freising verspielt in letzter Minute den Sieg gegen den Vorletzten

Ans Außennetz: Die Freisinger – hier versucht’s Andreas Abstreiter (r.) – ließen zu viele Chancen liegen. – Foto: Lehmann

Nach einer 2:1-Führung kassiert der SE Freising noch den späten Ausgleich. Eine Zeitstrafe wird für die Mannschaft zum Verhängnis.

Es war das erste Heimspiel für Mijo Stijepic bei den Bezirksliga-Fußballern des SE Freising. Doch die Premiere des neuen Trainers gelang nur teilweise: Die Lerchenfelder Kicker mussten sich gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Der Wiederauftakt vor einer Woche hatte mit dem 3:0-Erfolg in Kammerberg geklappt. Nun wollten die SEF-Männer vor heimischem Publikum nachlegen. Zunächst gerieten die Freisinger allerdings ins Hintertreffen. Nachdem sie eine gute Chance durch Fabrizio Brandes vergeben hatten (15.), ansonsten aber viele überhastete Aktionen und Fehlpässe das Bild geprägt hatten, zappelte das Leder im Netz: Nach einer Flanke köpfte Emre Erdoğan die Kugel ins Tor (23.).

Nach dem Seitenwechsel sahen die 70 zahlenden Zuschauer dann aber eine ganz andere Eintracht-Truppe, Coach Stijepic hatte in der Kabine offenbar die richtigen Worte gefunden. Freising bestimmte nun von Minute zu Minute mehr das Geschehen, hatte viel mehr zielführende Aktionen – und die Partie bald gedreht. Und wie so oft in dieser Saison war es Brandes, der die Wende einläutete: Dabei schloss der SEF-Stürmer jeweils eine feine Kombination ab (60./69.).

Doch zum zweiten Sieg unter dem neuen Trainer sollte es nicht reichen – auch, weil sich Verteidiger Maximilian Schaar ausgerechnet in der Crunch-Time eine unnötige Zeitstrafe geleistet hatte. Mit einem Mann mehr warfen die Gäste aus Ingolstadt alles nach vorne und erzwangen schließlich den für sie so wichtigen 2:2-Ausgleich. Nach einer Ecke brachten die Domstädter den Ball nicht vernünftig aus der Gefahrenzone – und so stocherte schlussendlich Enes Erdoğan das Spielgerät über die Linie (90.+2). Das war ein bitterer Nackenschlag in der Nachspielzeit. Die Hausherren haderten jedoch auch, da sie vor dem Schuss ein klares Foul an Abwehrmann Michael Schmid gesehen hatten.

Fazit: „Wir haben den Gegner am Leben gehalten und das dritte Tor nicht gemacht“, monierte Stijepic. „Gegen den Tabellenvorletzten musst du gewinnen.“