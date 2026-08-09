SE Freising überrollt Denkendorf und springt an die Spitze

Der sitzt: Joshua Steindorf erhöhte per Strafstoß auf 6:1 für die Gastgeber. Kurz vor Schluss sorgte der SEF-Stürmer auch noch für den 7:2-Endstand. – Foto: Michalek

Die Fußballer des SE Freising schlagen Aufsteiger SV Denkendorf am Samstag deutlich. Joshua Steindorf trifft dabei doppelt.

Bereits in Topform präsentieren sich die Fußballer des SE Freising in der Bezirksliga Nord. Das stellte die Stijepic-Elf vor einer Woche beim 6:0-Heimsieg gegen Türk Sport Garching unter Beweis – und diesen Eindruck festigten die Lerchenfelder gegen Aufsteiger SV Denkendorf: Den schickten die Gelb-Schwarzen am Samstag mit einem satten 7:2 (3:1) nach Hause und schossen sich damit an die Tabellenspitze.

Was den Kickern des SEF in den vergangenen Jahren einige Male abging, waren konzentrierte Auftritte gerade gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften oder die Liganeulinge. Und heuer? Da scheinen die Lerchenfelder manches anders zu machen und legten nach dem unerwartet deutlichen Erfolg über Garching sofort nach. „Das war haushoch verdient“, fasste Trainer Mijo Stijepic die Denkendorf-Partie zusammen. „Wir hätten deutlich höher gewinnen müssen.“

Einzige Ärgernisse waren die beiden Gegentore, die mehr als vermeidbar waren. Beim 0:1 waren die Freisinger Verteidiger nach einem guten Denkendorfer Pass für einen kurzen Moment unaufmerksam, Marius Heß legte sich das Leder zurecht und schloss trocken ab (3.). Reizen sollte man den SEF derzeit aber besser nicht. Denn der frühe Gegentreffer stachelte das Team nur noch mehr an – und in der Folge überrollten die Freisinger den Aufsteiger regelrecht. Vor dem 1:1 war Florian Huber von Keeper Jeton Zeka im Strafraum gefoult worden, Felix Fischer verwandelte den Elfer sicher (9.). Und schon elf Minuten später hatte die Eintracht das Match gedreht: Nach einem feinen Spielzug über die Außen konnte Zeka den Schuss von Fabrizio Brandes nur abklatschen lassen, Huber staubte ab (20.). Und jetzt drehten die Gelb-Schwarzen so richtig auf: Brandes erhöhte wenig später mit seinem dritten Saisontreffer auf 3:1 (23.).

Auch nach dem Seitentausch ließen die Lerchenfelder keinen Zweifel an ihrer Topform aufkommen: Youngster Jakob Schmid (49.), Florian Hölzl (51.), ebenfalls mit Saisontor Nummer drei, sowie Joshua Steindorf mit einem Doppelpack (58./90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ärgerlich aus Freisinger Sicht: Heß konnte nach der Trinkpause zwischenzeitlich auf 2:6 verkürzen (73.).

„Gut ist natürlich, dass wir jetzt bereits 13 Tore geschossen haben“, blickte Coach Stijepic auf den gelungenen Saisonauftakt. „Es werden aber noch andere Gegner kommen.“