SE Freising startet ausgerechnet bei Angstgegner Gaimersheim in die neue Saison

Eine gute Figur gemacht haben die Freisinger um Florian Huber (l.) in den Testspielen. Das 0:4 in Hallbergmoos war ergebnistechnisch der einzige Ausreißer. – Foto: Stefanie Fröhner

2025/26 holten die Fußballer des SE Freising gegen den TSV Gaimersheim lediglich einen Zähler. Dort steigt am Sonntag das erste Pflichtspiel der neuen Saison.

Der TSV Gaimersheim war in der vergangenen Bezirksliga-Saison nicht gerade ein Lieblingsgegner für die Fußballer des SE Freising. Zu Hause setzte es eine bittere 0:1-Niederlage – und in Gaimersheim reichte es für das Team nur zu einem torlosen Remis. Wenn man die ausgebliebenen Punkte in diesen Partien zusammenrechnet, könnten das am Ende vielleicht die Zähler gewesen sein, die zum Aufstiegsrelegationsplatz gefehlt haben.

Ausgerechnet bei eben jenem TSV Gaimersheim bestreiten die Lerchenfelder am Sonntag um 15 Uhr das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Aber wenigstens auswärts, denn wenn die Freisinger in der abgelaufenen Runde eines waren, dann eine Auswärtsmacht: Der SEF war auf fremden Plätzen das beste Team der Liga und holte zehn Siege in 15 Spielen. „Diese Bilanz wollen wir natürlich heuer noch ausbauen“, sagt Sportchef Heiko Baumgärtner schmunzelnd. „Und dazu wollen wir zu Hause noch besser werden.“ Daheim gab es nämlich lediglich fünf Dreier.

Dennoch: Die Lerchenfelder sind gar nicht mal so unglücklich über ihren ersten Gegner. Vor einem Jahr stand gleich das Landkreisderby in Palzing an: Freising stolperte, spielte nur 2:2 und verlor zudem Keeper Jonas Trost mit einer Roten Karte. „Das Auftaktspiel heuer ist eine gute Standortbestimmung“, formuliert es Sportleiter Baumgärtner. In Gaimersheim erwarte die Gastmannschaften immer ein heißer Tanz, „wir sind jedoch gewappnet“. Vier Siege in fünf Testspielen können sich sehen lassen, in Summe erzielten die SEF-Fußballer 20 Tore.

Und wie sieht es mit dem Personal aus? Zwei Akteure sind zum Ligastart verletzt, Johannes Grubmüller (Sehnenanriss) und Maximilian Rudzki (Knie-OP) fehlen noch Monate. Ansonsten hat Coach Mijo Stijepic freie Auswahl. Natürlich sei das ein zweischneidiges Schwert, wenn alle fit sind, sagt Baumgärtner, „ich habe jedoch lieber die Qual der Wahl“. Die Auftritte in der Vorbereitung machen dem Trainer die Entscheidung nicht leichter, denn auch viele Neuzugänge drängten sich auf. „Die Jungs werden aber sicher so vernünftig sein, dass sie sehen, dass jeder heuer auf seine Spielzeit kommen wird“, relativiert Baumgärtner.

Eine Achse aus erfahrenen Spielern haben sie natürlich beim SEF: Torwart Jonas Trost dürfte gesetzt sein. Ebenso Michael Schmid in der Abwehr, der mit seinen 41 Lenzen eine bärenstarke und zuverlässige Vorbereitung spielte. Zudem Kapitän Felix Fischer im Mittelfeld. Und auch an Stürmer Fabrizio Brandes dürfte kein Weg vorbeiführen.