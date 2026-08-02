SE Freising schießt Mitfavorit Türk Garching mit 6:0 ab

Dieses war der zweite Streich: Die SEF-Fußballer bejubeln das 2:0 von Florian Hölzl. Doch damit war der Torhunger der Freisinger längst nicht gestillt. – Foto: Lehmann

Die Freisinger gewinnen ihr erstes Heimspiel der Saison gegen einen der Aufstiegsfavoriten. Neuzugang Florian Hölzl trifft dabei doppelt.

Die Luft in der Luitpoldanlage scheint eine gute zu sein für die Fußballer des SE Freising. Denn das erste Heimmatch der Saison war eine furiose Premiere für die Lerchenfelder: Gegen einen der Favoriten in der Bezirksliga Nord, den FC Türk Sport Garching, setzte die Elf mit dem 6:0 (2:0)-Sieg ein dickes Ausrufezeichen.

Mit dem 0:0-Remis in Gaimersheim waren die Männer des SE Freising recht solide in die neue Runde gestartet. Doch die berechtigte Frage war dann schon, wie der Heimauftakt gelingen würde: Immerhin waren Partien vor eigener Kulisse in der vergangenen Saison nicht gerade die Spezialdisziplin des SEF. Zu Gast war mit Türk Garching zudem ein hochgehandeltes Team, hatte sich der Aufsteiger in der Sommerpause doch mit reichlich (Bayernliga-)Erfahrung verstärkt. Nach dem Spiel dürften sich allerdings viele verwundert die Augen gerieben haben. Denn Freising schickte die Garchinger mit einer deutlichen Abreibung wieder nach Hause. „Wir haben hochverdient gewonnen“, freute sich Coach Mijo Stijepic. „Das war heute von allen ganz stark, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, lobte der Trainer seine gesamte Mannschaft.

Zunächst hatte ein Mann dem Spiel vor 150 Zuschauern seinen Stempel aufgedrückt: Neuzugang Florian Hölzl – in der Vorwoche noch eingewechselt – stand diesmal in der Startelf und zahlte das Vertrauen zurück. Zunächst staubte er nach einem eher diskutablen Elfmeter (Foul an Florian Huber), den Felix Fischer an den Pfosten gesetzt hatte, zum 1:0 ab (19.). Und Hölzl packte noch vor dem Seitentausch einen drauf: Nach einem bärenstarken Umschaltmoment und einem weiten Ball war Huber über die Außen auf und davon. Die anschließende Hereingabe legte sich Hölzl zurecht und schloss dann ins lange Eck ab (37.).

Garching, das immerhin mit der aktuell besten Elf angetreten war, wehrte sich zwar nach Kräften, hatte dem SEF jedoch wenig entgegenzusetzen. Und die Lerchenfelder waren derart in Spiellaune, dass Fabrizio Brandes, ebenfalls mit einem Doppelpack (49./76.), sowie Huber (57.) und Louis Goldbrunner (86.) das halbe Dutzend vollmachten. Damit gelang dem SEF am zweiten Spieltag nicht nur der erste Saisonsieg, sondern das Team setzte auch ein erstes Ausrufezeichen in dieser noch jungen Runde. Das hohe Ergebnis gegen einen der (Mit-)Favoriten könnte in der Endabrechnung – Stichwort: direkter Vergleich – vielleicht noch interessant werden.