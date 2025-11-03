SE Freising rettet Punkt im Derby gegen SVA Palzing per Elfmeter

In letzter Sekunde gleicht Felix Fischer für Freising aus und sorgt dafür, dass beide Teams weiterhin Tabellennachbarn bleiben.

Freising/Palzing – Wieder gab es keinen Sieger: Auch das zweite Derby zwischen dem SE Freising und dem SVA Palzing in der Bezirksliga Nord endete mit einem Remis. Am Ende mussten aber vor allem die Fußballer des SE Freising froh sein, durch das 1:1 (0:1) zumindest noch einen Punkt geholt zu haben.

Die Erwartungen vor dem Saisonstart hätten beim SE Freising und beim SVA Palzing gar nicht unterschiedlicher sein können. Während die Lerchenfelder eigentlich höhere Ziele hatten, zählt bei den Grün-Weißen jeder Punkt für den Klassenerhalt. Vor dem direkten Duell zum Rückrundenauftakt waren die beiden Vereine aber beinahe Tabellennachbarn – und sind es auch weiterhin.

Gewiss, spielerisch sind die Herren in den gelben Jerseys etwas höher einzuschätzen. So überraschte es nicht, dass sie auch dem Spiel am Freitagabend ihren Stempel aufdrückten. Doch die Mehmedovic-Elf stand defensiv gut, wenngleich Freising zu Chancen kam. Vor allem in Durchgang eins waren aber beide Seiten bemüht, die jeweiligen Stärken des anderen aus dem Spiel zu nehmen.

Kurz vor dem Seitentausch folgten dann aber die für die Lerchenfelder verflixten fünf Minuten. Erst vergab Neuzugang Florian Huber in der 41. Minute eine vielzitierte Hundertprozentige, als er allein auf Torwart und Ex-SEF-Mann Matea Kostic zulief. Der Torhüter rutschte sogar aus, doch Huber vergab. In der Nachspielzeit folgte dann der Nackenschlag: Einen eher harmlosen Einwurf passte Fabian Radlmaier direkt ins Zentrum, SEF-Keeper Jonas Trost und Osaro Aiteniora waren sich uneinig, und so nickte der Verteidiger das Leder zum 0:1 ins eigene Netz (45.+2).

Freising war durch den Halbzeitrückstand gezwungen, in Durchgang zwei noch offensiver zu spielen. Palzing verteidigte es nach dem Wiederanpfiff aber mit viel Herz. Der SEF war mit Fortuna so gar nicht im Bunde, zweimal klatschte das Spielgerät aufs Aluminium: bei einem Freistoß von Rafael Wiesinger sowie bei einem Schuss von Felix Fischer.

Ein Bruch im Palzinger Spiel entstand, als Mathias Reinbacher nach einem Foul zehn Minuten runter musste (70.). Jetzt nahm der Freisinger Druck zu, mit wachsender Spieldauer schwand bei den SEF-Anhängern aber die Hoffnung, zumindest noch einen Zähler mitzunehmen. Doch das 1:1 folgte, und aus Palzinger Sicht hätte dieser Ausgleich nicht mehr fallen dürfen. Die Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen, als ein letzter langer Ball in den Strafraum segelte. Palzings Alexander Schneider ging gegen Maximilian Rudzki zu ungestüm mit dem Ellenbogen ran, und Schiedsrichter Poul Kaminski entschied sofort auf Elfmeter. Kapitän Felix Fischer übernahm die Verantwortung und nagelte das Ding zum 1:1 unter die Latte (90.+6).