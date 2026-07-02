SE Freising präsentiert zum Trainingsstart fünf Neuzugänge – und will oben mitspielen

Neuzugänge beim SE Freising – Foto: Spanrad

Der SE Freising hat zum Trainingsstart fünf Verstärkungen präsentiert. Darunter ist Marwane Gobitaka mit acht Regional- und fast 100 Bayernligaspielen.

Lang war sie ja nicht, die Sommerpause für die Fußballer der Bezirksligen. Doch die Vorfreude auf die neue Saison ist trotzdem riesig bei den Mannen des SE Freising. Der Ball rollt auch im Erima-Sportpark seit gut einer Woche wieder – und die Zukunft, vor der die Lerchenfelder stehen, ist ziemlich spannend.

Ein wenig ärgerlich war’s schon, dass vor wenigen Wochen genau vier Punkte fehlten, um zumindest noch in die Aufstiegsrelegation einzuziehen. Und heuer? „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, was die Verstärkungen angeht“, zeigte sich Sportchef Heiko Baumgärtner am Rande des Trainingsauftakts überzeugt. „Wir haben nichts Verrücktes gemacht, aber die Mannschaft sinnvoll ergänzt.“

Fünf Mann waren es, die der SEF in der Savoyer Au präsentierte. Namhafte, zumindest nach dem Papier, und junge Talentierte. Marwane Gobitaka etwa kommt mit der Erfahrung von acht Regional- und fast 100 Bayernligaspielen. Allein mit seiner körperlichen Präsenz könnte er im gegnerischen Strafraum für viel Zunder sorgen. Nicht zu unterschätzen sind Florian Hölzl (90 Bezirksligaspiele) und Paolo Just, immerhin Stammspieler bei Kreisliga-Meister Allershausen. Unter der Rubrik „Herausforderer“ laufen Brendon Korom (für Stammkeeper Jonas Trost) und Jakob Schmid. Der Youngster kämpft um eine Planstelle in der Offensive. „Alle, auch das Trainerteam, sind voll motiviert“, freut sich Heiko Baumgärtner. Das Trainingslager im Bayerischen Wald sei wunderbar für die Teamchemie gewesen.

Und wie soll die Bezirksliga-Saison 2026/27 enden? Auch da bleiben die Lerchenfelder zurückhaltend. Selbst wenn viele den SEF heuer auf der Rechnung haben werden. „Wenn ich sage, wir spielen gegen den Abstieg, wär’s ein Schmarrn“, weiß Baumgärtner. Um gleich hinterherzuschieben: Oben wolle man mitspielen, „was auch immer das am Ende dann heißt“. Viele Konkurrenten gebe es heuer, als Favoriten benennen die Domstädter unter anderem Absteiger Karlsfeld, Türk Garching (mit zahlreichen Verpflichtungen aus der Bayernliga) oder auch den ASV Dachau.

Die Freisinger selbst haben die vergangene Saison analysiert und einfache Schlussfolgerungen daraus gezogen, wo die vier Punkte geblieben sind. An der Rückrunde lag’s nicht, da verlor der SEF kein Spiel. „Heuer wollen wir nicht am Anfang schon viele Punkte liegen lassen“, zeigt Heiko Baumgärtner auf. Noch vor dem doppelten Trainerwechsel spielte der SEF eine miserable Hinrunde mit etwas mehr als einem Zähler pro Spiel. Das soll heuer anders werden – und dann dürften die Lerchenfelder schon zu den heißen Eisen in der Bezirksliga Nord gehören.