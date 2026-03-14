SE Freising muss trotz Verletzungssorgen beim Verfolger punkten

Weiterhin jeden Zähler nötig haben die Freisinger Fußballer um Osaro Aiteniora (r.). Positiv: Auf fremden Plätzen sind die SEF-Männer in dieser Saison eine Macht. – Foto: Lehmann

Der SE Freising gastiert am Sonntag beim TSV München 54. Mehrere Stammspieler sind angeschlagen – doch das Team ist auswärtsstark.

Betrachtet man die Bilanz, könnten die Fußballer des SE Freising eigentlich zufrieden sein: Ein Sieg, ein Remis, vier Punkte aus zwei Partien im Jahr 2026 – das kann sich an sich sehen lassen. Allein der Blick auf die Tabelle zeigt jedoch: Die Bezirksliga-Kicker haben weiterhin jeden Zähler bitter nötig. Aktuell nehmen die Lerchenfelder – wenn auch mit einem Spiel weniger – den elften Rang und damit den letzten Platz vor der Abstiegsrelegationszone ein. Und die Verantwortlichen? Die bleiben betont gelassen: „Bis rauf zu Rang fünf sind’s auch nur wenige Zähler“, erklärt Sportchef Heiko Baumgärtner. „Aber wir lassen den Rückspiegel nicht außer Acht.“

Das gilt auch vor dem nächsten Auswärtsspiel beim TSV 54-DJK München am Sonntag um 15 Uhr. „Das wird eine heiße Nummer“, warnt Baumgärtner vor dem Tabellenzwölften und damit dem unmittelbaren Verfolger der Eintracht-Mannen. Die Partie wird auf Kunstrasen ausgetragen, zudem seien die Fußballer aus der Landeshauptstadt „gute Zocker“, berichtet Baumgärtner. Und: Die Münchner schossen sich am vergangenen Wochenende regelrecht für das Kellerduell mit den Gästen aus der Domstadt warm. 9:1 hieß es am Ende in der Partie bei der Schießbude der Liga, dem noch punktlosen Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt.

Doch die Freisinger wollen ohnehin nicht auf den Gegner schauen, sondern das eigene Spiel in den Fokus rücken. „Wie auswärts beim 3:0 in Kammerberg“, sagt Sportleiter Baumgärtner. Denn eine Woche später, beim 2:2 gegen Ober-/Unterhaunstadt, habe man in der ersten Halbzeit viel zu ängstlich agiert. „In Kammerberg dagegen war es eine Topleistung.“ Fakt ist: Auf fremden Plätzen können es die SEF-Kicker in dieser Saison besser. Während die Freisinger in der Savoyer Au nur magere neun Punkte holten, stehen sie in der Auswärtstabelle auf Rang zwei.

Welches Team Trainer Mijo Stijepic am Sonntag ins Rennen schicken wird, steht noch in den Sternen. Zu viele Akteure waren Anfang der Woche zwar nicht ernsthaft verletzt, nach der Partie am Freitagabend allerdings angeschlagen. Schwer könnte der Ausfall von Kapitän Felix Fischer wiegen, der wegen muskulärer Probleme am Montag im Training passen musste. Rückkehrer Johannes Kleidorfer trainiert aktuell nur dosiert, und Louis Goldbrunner konnte Anfang der Woche ebenfalls nicht voll mitmachen.

Noch keine Option ist beim SEF, wie berichtet, Neuzugang Bastian Lommer: Der 23-jährige Offensivspieler ist erst gut eine Woche im Training und wird bei der Partie in München nicht mehr als ein Schlachtenbummler sein.