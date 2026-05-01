SE Freising muss in Rohrbach gewinnen – sonst war’s das endgültig mit dem Aufstieg

Freisings Kapitän Felix Fischer – Foto: fupa

Freisings Sportchef Heiko Baumgärtner weiß vor dem Auswärtsspiel beim TSV Rohrbach: Nur ein Sieg hält die Relegationschancen am Leben.

Auch das zwölfte Spiel in Folge haben die Fußballer des SE Freising am vergangenen Wochenende in Form eines torlosen Remis gegen Langengeisling nicht verloren. Der Zug Richtung Relegationsrang dürfte aber fast schon abgefahren sein. Freilich, theoretischer Natur sind die Chancen nach wie vor, der Abstand ist auch von Platz sechs aus überschaubar. Doch auch die Verantwortlichen sehen die Sache mittlerweile pragmatisch. Zumal ein schweres Auswärtsspiel beim TSV Rohrbach (Sonntag, 14 Uhr) bevorsteht.

Sportchef Heiko Baumgärtner macht dazu eine klare Ansage – gar nicht zwingend an die Mannschaft, aber als allgemeine Botschaft: Wolle man noch eine reelle Chance haben, „dann müssen wir da gewinnen“. Die Betonung liegt auf müssen. Zudem brauchen die Lerchenfelder Stolperer der Konkurrenz. Weil das alles aber eh nicht zwingend auf der Agenda stand seit der Winterpause, gehen die Gelb-Schwarzen die Sache eher entspannt an: Klappt’s noch mit dem Relegationsrang, ist’s schön, wenn nicht, wird 2026/27 ein neuer Versuch gestartet.

Das Auswärtsspiel am Sonntag dürfte ein echtes Schmankerl werden. Die 50 Kilometer nach Rohrbach lohnen sich für die SEF-Fans: Denn immerhin trifft da die aktuell beste Auswärtsmannschaft auf das beste Heimteam. Zudem hat auch der TSV noch eine Mini-Chance auf Rang zwei. Fußballherz, was willst du mehr? „Kleinigkeiten werden entscheiden“, fasst es Baumgärtner zusammen, „das wird sicher eines dieser Fünzig-Fünfzig-Spiele.“

Rohrbach haben die Freisinger als sehr robuste Mannschaft gescoutet, da müsse man dagegenhalten. Der Sportchef weiß: „Viele Teams haben heuer schon mitbekommen, dass es gerade in Rohrbach nicht mit Hurra-Fußball geht.“ Aber: Der SEF will seiner Marschroute schon auch treu bleiben. Die basiert auf einer soliden Verteidigung (wenigste Gegentore!), und vorne sind die Eintrachtler eigentlich immer für einen Treffer gut.

Eigentlich, denn ausgerechnet am vergangenen Wochenende hatte die Truppe Ladehemmungen. Und auch da schwört Heiko Baumärtner seine Elf ein: „Viele Chancen werden wir nicht bekommen. Deswegen müssen wir dieses Mal cleverer sein.“

Personell ist Trainer Mijo Stijepic zu wenig Veränderungen gezwungen, kann die Elf der Vorwochen aufbieten. Käptn Felix Fischer kränkelte jüngst etwas, dürfte bis Sonntag aber fit werden. Und auch Keeper Jonas Trost, der gegen Langengeisling einen Schlag abbekam, trainiert wieder. Den Rohrbach-Trip will sich keiner entgehen lassen.