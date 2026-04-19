SE Freising lässt Altenerding keine Chance und bleibt im engen Aufstiegsrennen dabei

Der SE Freising gewinnt souverän in Altenerding. Die Mannschaft bleibt seit elf Spielen ungeschlagen und lauert auf den Relegationsplatz.

Was ist das für ein irres Aufstiegsrennen heuer in der Bezirksliga Nord! Mittendrin: die Fußballer des SE Freising, die am Sonntag bei der SpVgg Altenerding erneut einen Sahnetag erwischten und verdient mit 4:0 (1:0) gewannen. Die Chance auf mindestens den Relegationsplatz lebt.

Alles Rechnen bringt aktuell nichts an der Tabellenspitze der Bezirksliga, hält doch jeder Spieltag neue Überraschungen bereit. Weiter einen Lauf haben dabei die Eintracht-Kicker, die mittlerweile jahresübergreifend das elfte Ligaspiel in Folge nicht verloren haben und nur noch einen Zähler hinter dem Relegationsrang lauern. Und der Auftritt bei den Semptstädtern war die nächste Machtdemonstration der nach dem FC Langengeisling zweitformstärksten Elf der vergangenen Wochen. Am Ende fuhren die Gäste einen niemals gefährdeten Sieg ein, der auch in der Höhe verdient war.

„Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, lobte Coach Mijo Stijepic entsprechend. In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams noch ab. Danach machten die Freisinger aber ernst, doch Felix Fischer (31.) vergab zunächst die Führung. Besser lief es dann aber kurz vor der Pause: Außenverteidiger Osaro Aiteniora hatte die Viererkette perfekt überspielt, Fabrizio Brandes war auf und davon und netzte zur 1:0-Führung ein (40.).

Im zweiten Durchgang ließen die Lerchenfelder schließlich nichts mehr anbrennen. Zunächst nagelte Johannes Kleidorfer einen Freistoß direkt unter die Querlatte (50.), ehe die Messe endgültig gelesen war. Jonathan Kleimann schlug eine Ecke in den Strafraum, die Kapitän Felix Fischer klasse mit der Hacke verlängerte, und im Zentrum nickte Freisings wahrscheinlich kleinster Spieler – Oldie Michael Schmid – das Ding aus kurzer Distanz in die Maschen (65.). Doch damit gaben sich die Gäste nicht zufrieden, am Ende erhöhte erneut Brandes nach feiner Kleidorfer-Vorlage auf 4:0 (81.). Der nächste Doppelpack. In der Schlussphase konnten es sich die Lerchenfelder leisten, den Fuß vom Gas zu nehmen. Altenerding kam zwar noch zu zwei Chancen, Freisings Zu-Null-Serie (fünf Spiele) hält jedoch weiter.