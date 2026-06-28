SE Freising: Kein Testspiel, aber ein Neuzugang vom FC Moosburg

Der 21-jährige Jakob Schmid wechselt aus der Kreisliga zu den Lerchenfeldern. Er absolvierte 50 Kreisliga- und 22 Kreisklassenpartien.

Selbst im Bayerischen Wald war am Samstagnachmittag nicht daran zu denken, 90 Minuten Fußball zu spielen. Deswegen wurde das erste geplante Testspiel der Bezirksliga-Fußballer des SE Freising in Ruhmannsfelden aufgrund der großen Hitze abgesagt.

Fleißig trainiert haben die Lerchenfelder trotzdem: Von Freitag bis Sonntag weilte die Elf von Mijo Stijepic zur „Klassenfahrt“ im Landkreis Deggendorf. „Große Erkenntnisse hätten wir bei der Hitze eh nicht gehabt“, nahm’s Sportchef Heiko Baumgärtner gelassen. „Wir haben die Zeit dennoch sinnvoll genutzt.“

Kurz vor dem Trainingslager schlugen die Domstädter noch einmal auf dem Transfermarkt zu, obwohl die personellen Planungen der Gelb-Schwarzen zuletzt beendet schienen. Nachdem sich jedoch Luca Stubenvoll, der in der vergangenen Saison meistens von der Bank gekommen war, überraschend dem SVA Palzing angeschlossen hat, wollten die Freisinger diese Lücke noch vor Saisonbeginn schließen – und wurden beim FC Moosburg fündig.

Von dort stieß in der Woche des Trainingsauftakts mit Jakob Schmid ein talentierter Nachwuchsspieler zu den Lerchenfeldern. Der 21-Jährige absolvierte in den vergangenen drei Jahren 50 Kreisliga- und 22 Kreisklassenpartien für die Dreirosenstädter. Außerdem bringt der Mittelfeldmann die Erfahrung aus der Junioren-Landes- und Bezirksoberliga mit in den Erima-Sportpark, wo er bis zur U 13 bereits gespielt hatte. Geplant sei das nicht gewesen, gestand Baumgärtner. Aber: „Der junge Bursche ist willig, hat viel Potenzial und zog gleich super mit.“