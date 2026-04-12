SE Freising kann Patzer der Konkurrenz nicht voll nutzen

Der SE Freising erspielt sich in Gaimersheim ein torloses Unentschieden. Noch fehlen drei Punkte zum Relegationsplatz.

Der SE Freising bleibt im Rennen um den Aufstiegsrelegationsrang in der Bezirksliga Nord. Beim TSV Gaimersheim reichte es am Sonntag jedoch nur zu einem torlosen Remis. Ärgerlich sind die zwei verlorenen Punkte vor allem, weil die direkte Konkurrenz – der SV Walpertskirchen und der VfR Garching – am Wochenende kräftig gepatzt hatte.

Freisings Trainer Mijo Stijepic sah hinterher aber dennoch das Positive und wollte eher von einem gewonnenen Zähler sprechen. „Wir haben erneut zu Null gespielt“, erläuterte der 46-Jährige nach dem bereits vierten Spiel in Folge ohne Gegentor. „Und wir haben erneut gepunktet.“ Es war der bereits 18. Punkt im achten Spiel unter der Leitung von Stijepic als neuem SEF-Coach. Damit setzen die Gelb-Schwarzen ihre Erfolgsserie im Kalenderjahr 2026 fort. Im Gegensatz zu den anderen beiden Remis, die sich Freising gegen Gerolfing und Ober-/Unterhaunstadt geleistet hatte, „war es dieses Mal nicht ärgerlich“, wie Stijepic weiter ausholte.

Was am Sonntagnachmittag im Ingolstädter Nordwesten aber auffiel: Die Freisinger, die in der Tabelle aktuell Rang drei belegen, waren die tonangebende Mannschaft. Was dieses Mal jedoch fehlte, waren die glasklaren Aktionen nach vorne. „Im letzten Drittel haben wir die falschen Entscheidungen getroffen“, ärgerte sich Stijepic. Ein Sieg wäre durchaus drin gewesen, musste auch der Trainer feststellen.

Erst hatte Kapitän Felix Fischer die Chance zur Führung (35.), kurze Zeit später scheiterte Florian Huber aus fünf Metern (44.). Auch im zweiten Durchgang fehlte den Gästen in den gelben Jerseys die zündende Idee, um das Verfolgerduell mit den sechstplatzierten Gaimersheimern noch auf ihre Seite zu ziehen. „Vielleicht haben wir den Sieg heute einfach nicht erzwungen“, haderte Stijepic.

Alles jedoch halb so wild, da sowohl der Zweite Walpertskirchen als auch die viertplatzierten Garchinger, die Freising zuletzt noch knapp besiegt hatte, ihre Spiele verloren. Damit haben die SEF-Fußballer bei fünf ausbleibenden Partien lediglich drei Zähler Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. Ärgerlich war es trotzdem, dass sie den doppelten Schnitzer der Konkurrenz nicht vollends ausnutzen konnten.