SE Freising holt Bezirksliga-Kante für die Abwehr – und lässt Youngster gehen

Freising – Die Winterpause ist auch die Zeit, in der bei den Fußballern eines der beiden Transferfenster offen ist und Spielerwechsel über die Bühne gehen. Bei den Bezirksliga-Kickern des SE Freising gibt es bisher je einen Zu- und einen Abgang zu vermelden. Auch Palzing ist davon betroffen.

Durchaus verstärkt haben sich die Gelb-Schwarzen in der Defensive: Mit Youngster Rafael Wiesinger und Oldie Michael Schmid stehen derzeit nur zwei gelernte Innenverteidiger im Kader. Auch wenn beide bislang eine gute Saison spielen, angelte sich der Lerchenfelder Club mit Florian Wagner nun einen erfahrenen Mann für die defensive Schaltzentrale. Der 29-Jährige kommt vom letztjährigen Ligarivalen FC Aschheim. Er hat dort bisher fast alle Hinrundenpartien absolviert, wollte allerdings weg aus dem Münchner Osten, was die Domstädter auf den Plan rief. Da griff der neue Sportchef Heiko Baumgärtner sofort zu. „Wir waren zwar erst für den Sommer zwingend auf der Suche“, erklärt Baumgärtner, „dass es aber jetzt schon geklappt hat, freut uns umso mehr.“

Wagner kennt die Bezirksliga, hat in Aschheim, Altenerding und Dornach knapp 100 Partien auf dieser Ebene absolviert. 2015/16 stand er zudem im Kader des damaligen Landesligisten TSV Eching. Ausgebildet wurde Wagner im Profi-Nachwuch des 1. FC Heidenheim. Mit dem 29-Jährigen bekommen die Lerchenfelder nun einen Innenverteidiger mit Gardemaß (1,93 Meter). Wagner ist außerdem Linksfuß und gilt als kopfballstark – nicht die schlechtesten Eigenschaften für einen Verteidiger. „Florian wird unsere Defensive verstärken“, prophezeit Baumgärtner.