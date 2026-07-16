SE Freising gewinnt deutlich – Steindorf trifft nach Verletzungspause

Joshua Steindorf war beim SEF lange verletzt ausgefallen. – Foto: FuPa

Der SE Freising schlägt den FC Eitting im Testspiel mit 8:1. Joshua Steindorf meldete sich nach mehr als einer halben Saison Verletzungspause mit zwei Toren zurück.

Die Fußballer des SE Freising machen es heuer in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga Nord gerne deutlich: Am Dienstagabend waren die Lerchenfelder Kicker beim Kreisliga-Absteiger und Kreisklassisten FC Eitting zu Gast – und am Ende setzte es einmal mehr ein Schützenfest: Wie schon beim Testspiel beim FC Aschheim fünf Tage davor gewannen sie mit 8:1 (2:0). Ebenfalls erfreulich aus SEF-Sicht: Stürmer Joshua Steindorf, der mehr als die halbe Vorsaison verletzt gefehlt hatte, meldete sich mit zwei Toren zurück.

Im ersten Durchgang taten sich die Freisinger noch verhältnismäßig schwer. Eitting, das nach dem Abstieg personell aufgerüstet hatte, wehrte sich zwar nach Kräften, konnte allerdings nicht verhindern, dass Osaro Aiteniora (34.) und Florian Hölzl (38.) die 2:0-Führung besorgten. Deutlich wurde es nach dem Seitentausch. Jakob Heß (71.) verkürzte für den FCE zwar zwischenzeitlich auf 1:3, doch Christian Schmuckermeier (56./73.), Felix Fischer (74./85.) und eben Steindorf (79./87.) trafen mit Doppelpacks zum glasklaren 8:1-Sieg.