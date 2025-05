SE Freising geht mit Erfolgserlebnis in die Sommerpause

Lange sah es heuer so aus, als könnten beide Teams ein Wort im Aufstiegsrennen mitreden. Letztlich fehlte aber sowohl den Freisingern als auch den Aschheimern die Konstanz. Und so trafen sich beide Mannschaften am Samstag zu einem gemütlichen Auslaufen. Das bedeutete jedoch nicht, dass sich die Zuschauer im Münchner Osten lediglich einen müden Sommerkick anschauen durften. „Dafür, dass es für beide Teams um nichts mehr ging, war das ein recht ordentliches Spiel“, berichtete SEF-Trainer Alex Schmidbauer hinterher, ehe es zur Saisonabschlussfeier ging.

Dass es am Ende für drei Punkte reichte, lag vor allem daran, dass die Gäste eine wunderbare Anfangsphase erwischten. Es waren noch keine zehn Minuten gespielt, als das Leder bereits im Tor der Hausherren zappelte. Fabrizio Brandes veredelte seine Premierensaison und hatte sich über außen herrlich durchgesetzt. Seine anschließende Rückgabe in den Strafraum konnte Stefan Mikerevic verwerten (6.).