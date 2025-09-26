SE Freising empfängt SpVgg Altenerding- Doch die Tormaschine fehlt

Die Freisinger mussten am vergangenen Spieltag ihre erste Niederlage unter dem neuen Coach hinnehmen. Im Heimspiel gegen Altenerding will der SEF drei Punkte
Wenn etwas dazu gehört beim Fußball, dann sind es die großen und die kleinen Rückschläge. Gut drei Wochen ist Heiko Baumgärtner nun im Dienst bei den Bezirksliga-Fußballern des SE Freising, und zunächst lief es auch äußerst gut unter dem neuen Übungsleiter. Doch dann setzte es vergangenen Freitag im ersten Heimspiel unter dem neuen Coach eine verdiente 0:1-Niederlage gegen Gaimersheim. Bei den Lerchenfeldern lief über die gesamten 90 Minuten wenig zusammen. Im zweiten Heimspiel in Folge am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die SpVgg Altenerding bekommt der SEF nun direkt die nächste Chance, um es besser zu machen.
Baumgärtner nahm den ersten Dämpfer seiner Amtszeit relativ gelassen hin, auch wenn er gesteht, dass er mit Niederlagen nicht gut umgehen kann. „Durch Niederlagen lernt man auch“, zeigt er aber auf. Er und Co-Trainer Christoph Glas haben im Training diese Woche deutlich angesprochen, was dem Duo nicht gefallen hat am Freitag. „Die Intensität unseres Spiels muss besser werden“, zeigt Baumgärtner auf. „Die Passqualität war leider auch nicht gut.“
Gegner Altenerding schätzt Heiko Baumgärtner sehr stark ein. Zum einen sei die Truppe aus dem Landkreis Erding, die vergangene Saison in der Südstaffel an den Start ging, eine eingespielte Truppe, die wenig Veränderungen im Sommer zu moderieren hatte. „Vor allem offensiv sind sie richtig stark, das wird ein ganz harter Brocken“, so Baumgärtner weiter.
Personell kann der SEF-Trainer nicht auf seine gewünschte Startelf zurückgreifen, ausgerechnet die Tormaschine vom Dienst, Joshua Steindorf, wird auch am Freitagabend noch fehlen. Er muss aufgrund einer Prellung weiterhin pausieren.
Dennoch gibt es auch gute Nachrichten: So meldeten sich diese Woche einige angeschlagene Akteure zurück, die am Freitag allesamt eine Option für die Startelf sind. Vor allem Stürmer Christian Schmuckermeier wurde schmerzlich vermisst, nachdem auch Steindorf zuletzt passen musste. Zudem sind Marcel Hack und Maximilian Rudzki wieder ins Training eingestiegen. Und ein Mann könnte seine Premiere feiern, der zwar noch jung ist, von dem die Freisinger aber viel halten: Mika List zeigte eine bärenstarke Vorbereitung, verletzte sich an deren Ende jedoch. Auch er könnte gegen Altenerding zu seinem ersten Einsatz kommen.