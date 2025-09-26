SE Freising empfängt SpVgg Altenerding- Doch die Tormaschine fehlt

Der SC Eintracht Freising will den nächsten Saisondreier. Mit Gegner Altenerding ist aber nicht zu spaßen – Foto: Roland Schäfer/FuPa

Die Freisinger mussten am vergangenen Spieltag ihre erste Niederlage unter dem neuen Coach hinnehmen. Im Heimspiel gegen Altenerding will der SEF drei Punkte

Wenn etwas dazu gehört beim Fußball, dann sind es die großen und die kleinen Rückschläge. Gut drei Wochen ist Heiko Baumgärtner nun im Dienst bei den Bezirksliga-Fußballern des SE Freising, und zunächst lief es auch äußerst gut unter dem neuen Übungsleiter. Doch dann setzte es vergangenen Freitag im ersten Heimspiel unter dem neuen Coach eine verdiente 0:1-Niederlage gegen Gaimersheim. Bei den Lerchenfeldern lief über die gesamten 90 Minuten wenig zusammen. Im zweiten Heimspiel in Folge am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die SpVgg Altenerding bekommt der SEF nun direkt die nächste Chance, um es besser zu machen. Baumgärtner nahm den ersten Dämpfer seiner Amtszeit relativ gelassen hin, auch wenn er gesteht, dass er mit Niederlagen nicht gut umgehen kann. „Durch Niederlagen lernt man auch“, zeigt er aber auf. Er und Co-Trainer Christoph Glas haben im Training diese Woche deutlich angesprochen, was dem Duo nicht gefallen hat am Freitag. „Die Intensität unseres Spiels muss besser werden“, zeigt Baumgärtner auf. „Die Passqualität war leider auch nicht gut.“

Das sagt Trainer Neuzugang Baumgärtner vor der Partie gegen Altenerding Heute, 19:30 Uhr SC Eintracht Freising SE Freising SpVgg Altenerding Altenerding 19:30