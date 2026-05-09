SE Freising empfängt den Meister: Hält die Serie auch gegen Nord Lerchenau?

Rafael Wiesinger (r.) vom SE Freising – Foto: Lehmann

Obwohl die Relegationschancen nur noch theoretischer Natur sind, will der SEF seine Positiv-Serie fortsetzen. Am Samstag gastiert der Meister in der Savoyer Au.

Eine bärenstarke Rückrunde haben die Kicker des SEF gespielt, seit Wochen nicht verloren. Doch seit dem Remis vom vergangenen Wochenende steht fest: Mit der Aufstiegsrelegation werden die Gelb-Schwarzen nichts mehr zu tun haben. Somit können die Planungen für ein weiteres Bezirksliga-Jahr beginnen.

Groß war die Enttäuschung am Sonntag in Rohrbach dennoch. Nicht zwingend wegen der verpatzten Chance, oben dran zu bleiben. „Wir haben gesehen, dass wir hätten gewinnen können“, erinnert sich Sportchef Heiko Baumgärtner. „Das ärgert dann doch.“

Was aber überwiegt in der Savoyer Au: die Freude über die bockstarke, niederlagenlose Zeit seit der Winterpause. Zwei Partien stehen nun noch an, und da soll die Serie fortgeführt werden. Es wäre zumindest ein kleiner Erfolg und auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz, dass mit dem SE Freising 2026/27 zu rechnen sein wird. Baumgärtner: „Wir wollen das gute Gefühl natürlich in die neue Saison mitnehmen.“ Und die Aufgaben haben es in sich: Am Samstag (14 Uhr) gastiert mit dem SV Nord Lerchenau der neue Meister der Bezirksliga Nord in der Savoyer Au, eine Woche drauf geht’s zum langjährigen Rivalen ASV Dachau.

Auf das Duell mit dem neuen Meister freut sich Baumgärtner besonders. Insbesondere wolle man den eigenen Fans noch einen Heimsieg präsentieren. Zumal diese heuer absolute Mangelware waren: Lediglich vier Mal gingen die Lerchenfelder im heimischen Stadion als Sieger vom Platz.

Personell bietet der Saisonausklang nun natürlich Raum für Experimente, da es nicht wirklich mehr um was geht. Spieler, die bis dato eher weniger zum Einsatz gekommen sind, könnten von Beginn an spielen. Wie etwa Rafael Wiesinger. Das Eigengewächs wird den SEF zum Saisonende verlassen, er wird Co-Trainer in der Kreisklasse beim FC Schwaig II (wir berichteten). „Natürlich wäre so etwas möglich“, sagt Sportchef Baumgärtner. Das sei aber die Entscheidung des Trainers. Zudem laufen die Planungen für die neue Saison weiter. Mittlerweile ist auch der erste Neuzugang für 2026/27 bekannt (siehe Kasten).