SE Freising: Druck belebt das Geschäft Fußball-Landesliga

Die Landesliga-Fußballer des SE Freising müssen den jüngsten Sieg bestätigen, um sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Am Freitag geht’s nach Kirchheim.

Freising – Es ist beim SE Freising nicht an der Tagesordnung, als Trainer öffentlich die Spieler in die Pflicht zu nehmen. Florian Bittner machte vor einer Woche eine Ausnahme und zählte gewissermaßen seine erfahrenen Akteure im Team an – mit der Folge, dass am vergangenen Freitag nach drei Niederlagen in Serie wieder drei Punkte für den Landesligisten aus Lerchenfeld heraussprangen. „Namen habe ich zwar keine genannt“, sagt Bittner. „Aber es scheint schon gefruchtet zu haben.“

Der Coach hatte zuletzt eine Menge zu kritisieren. Vor allem das etablierte Personal hatte nicht zur Zufriedenheit des Trainers agiert, was sich letztlich auch auf die jungen Spieler im Kader übertrug. „Ich weiß zwar nicht, ob sie alle die Zeitung gelesen haben“, sagt Bittner. „Die Richtigen werden sich aber schon angesprochen gefühlt haben.“ Beim 2:1-Erfolg gegen Schwaig gab es wenig zu meckern. Das große Aber: „Dieser Sieg bringt uns nicht viel, wenn wir jetzt nicht nachlegen.“

Wiedersehen mit KSC-Spieler Korbinian Vollmann

Für das Auswärtsspiel beim Kirchheimer SC am Freitagabend um 19.30 Uhr erwarten Bittner und sein Co-Trainer Michael Schmid nun, dass die SEF-Fußballer diese Leistung bestätigen. Bittner freut sich auf die Partie und insbesondere auf KSC-Spieler Korbinian Vollmann. Mit dem heute 28-Jährigen hatte der Freisinger Coach vor etwa zehn Jahren eine gemeinsame Zeit bei der SpVgg Unterhaching, ehe Vollmann weiterzog und anschließend bei 1860 München und beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga kickte. „Ich freue mich, ihn wiederzusehen“, sagt Bittner.

Eine Einzelbewachung werde Mittelfeldmann Vollmann trotz seiner Qualitäten jedoch nicht bekommen, fügt der Freisinger Spielertrainer an. „Die Kirchheimer sind als Mannschaft ganz stark“, erklärt der 31-Jährige. Zwar hatte der KSC zuletzt eine schwächere Phase, dennoch wird der SEF die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es könnte, von den Voraussetzungen her, ein ähnliches Spiel werden wie zuletzt gegen Schwaig.

SEF-Startelf der Vorwoche hat „nicht so viel falsch gemacht“

Personell hat das Freisinger Trainer-Gespann wieder mehr Möglichkeiten, nachdem Sebastian Thalhammer und Vitus Kirchberger nach krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingter Auszeit wieder voll trainieren konnten. Druck belebt bekanntlich das Geschäft. Allerdings habe auch die Startelf aus der Vorwoche „nicht so viel falsch gemacht“, sagt Coach Bittner. „Da bleibt die Frage, ob wir etwas ändern müssen.“ Auch so eine öffentliche Ansage.

Mögliche Aufstellung: Trost – Löw, Mayr, Schmid, Müller – Bittner, Fischer, F. Schmuckermeier, Rist – Tiric – Brudtloff.

