SE Freising dreht 0:1 gegen Topteam – Kleidorfer zirkelt Ecke direkt rein

Der SE Freising hat sein letztes Testspiel vor dem Bezirksliga-Start mit 2:1 beim TSV Dorfen gewonnen und damit Selbstvertrauen getankt.

Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising sind für die neue Spielzeit gewappnet: Die letzte Vorbereitungspartie am Freitagabend haben die Lerchenfelder mit 2:1 (0:1) beim Bezirksliga-Ost-Topteam des TSV Dorfen gewonnen und gehen damit gestärkt in die Saison. Diese beginnt für den SEF am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Auswärtsmatch beim TSV Gaimersheim.

Allerdings: In Dorfen liefen die Freisinger Männer zunächst einem 0:1-Rückstand hinterher, nachdem die SEF-Hintermannschaft gepatzt und Florian Brenninger dies ausgenutzt hatte (16.). Die Gäste kamen gegen den letztjährigen Liga-Fünften zwar bereits im ersten Durchgang zu Chancen, das 1:1 fiel aber erst nach dem Seitenwechsel: Fabrizio Brandes glich nach einem feinen Zuspiel von Florian Huber aus (62.), ehe Johannes Kleidorfer eine Ecke direkt zum Freisinger Siegtreffer in die Maschen zirkelte (71.).

Entsprechend zufrieden war Trainer Mijo Stijepic nach der Begegnung: „Wir nehmen aus dieser gelungenen Generalprobe sehr viel Positives mit“, betonte der Coach. „Schön zu sehen war auch, dass wir auch körperlich auf der Höhe sind.“ Falls die Startelf vom Freitagabend ein Fingerzeig für den kommenden Saisonauftakt gewesen sein könnte: Mit Jakob Schmid stand nur einer der Neuzugänge in der Anfangsformation. Außerdem spielte Stürmer Christian Schmuckermeier, der in der abgelaufenen Runde verletzungsbedingt lange schmerzlich vermisst worden war, von Beginn an.