SE Freising bangt um den Klassenerhalt: Die Abwehr ist das große Sorgenkind Offensivlast muss besser verteilt werden

Der SE Freising überwintert auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Neben einer teils löchrigen Abwehr müssen sich in der Offensive weitere Spieler hervortun.

Freising – Platz 16, lediglich 22 Punkte und momentan ein Zähler Rückstand auf den ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz – es gab schon bessere Herbstrunden für die Fußballer des SE Freising in der Landesliga Südost. Es war allerdings keine gewöhnliche Vorrunde: Nach dem Abgang Alexander Plabst legten die Freisinger ihr Geschick in die Hände von Spielertrainer Florian Bittner. Der Novize musste einen personellen Umbruch managen – keine leichte Aufgabe zum Einstand. Ein Rückblick und Form-Check:

Torwart-Jungspund Trost trumpft auf

Wenn es einen Gewinner der Vorrunde gibt, dann ist das der 18-jährige Jonas Trost. Weil die geplante Nummer eins Maximilian Oswald lange verletzt fehlte und Ersatz-Mann Patrick Heilmair ebenfalls passen musste, warfen die Verantwortlichen den Youngster ins kalte Wasser. Seine Leistungen waren stellenweise schon mehr als landesligatauglich. An ihm liegt es nicht, dass der SEF heuer zittern muss.

Der erfahrene Oswald wurde immer wieder von Verletzungen geplagt. Spielte er aber, konnten sich die Lerchenfelder auf ihren etatmäßigen Stammkeeper verlassen – auch kommunikativ.

Abwehr: Sorgen auf den Außenbahnen

Jonas Mayr ist so etwas wie der Dauerbrenner beim SEF. 19 von 20 Partien absolvierte das Eigengewächs und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft. Eigentlich ist Mayr im defensiven Mittelfeld zu Hause. Mangels Alternativen musste der 26-Jährige jedoch in der Innenverteidigung aushelfen. Ein klein wenig merkte man auch nach fast 20 Spielen, dass Mayr mit der Position fremdelt.

Lange galt: Der „Schmidl“ spielt immer. 16 Partien stehen heuer auf dem Konto des Team-Oldies Michael Schmid. Kann immer noch locker mithalten, wenn auch mit weniger Laufarbeit. Er weiß, wo ein Abwehrspieler zu stehen hat. Leistet sich zwar mal einen Schnitzer, ohne ihn würde der SEF aber wohl noch schlechter dastehen.

Frederic Rist kam im Sommer aus Aiglsbach mit der Referenz von 28 Landesligapartien. Zunächst schien es, als könne er nahtlos anknüpfen. Er agierte emsig und durfte zu Beginn der Saison meist von Anfang an spielen. Problem: Der 22-Jährige wäre eher auf der offensiven Außenbahn zu Hause, musste aber immer wieder hinten aushelfen. Neben dem Abgang von Daniel Zanker ist Daniel Müller ein weiterer Grund, warum die Freisinger keine Konstanz auf der Außenbahn haben. Er hätte viel Potenzial, ist aber sehr verletzungsanfällig. Lediglich zwölf Partien konnte der 23-Jährige absolvieren. Wenn, dann agierte der Ex-Ingolstädter solide, verteidigte kernig und mit Tempo nach vorne.

Fabian Löw hat sich ein Fleißkärtchen verdient. Zweieinhalb Jahre gehört das Eigengewächs schon zum Kader. Im ersten Jahr durfte er gar nicht ran, im zweiten standen immerhin zehn Einwechslungen zu Buche. Löw war dennoch fast immer da und murrte nie. Als die Alternativen rar wurden, warf Bittner den Rechtsverteidiger ins kalte Wasser. Er zeigte sich bemüht und gab nie auf.

Kirchberger ist Freisings bester Innenverteidiger – kämpft aber immer wieder mit Rückenproblemen

Vitus Kirchberger bleibt das Sorgenkind in der Abwehr. Der 27-Jährige wäre wohl der beste Innenverteidiger im SEF-Kader. Das Problem: Konstant durchspielen konnte er schon seit 2017 nicht mehr – immer wieder zwickte der Rücken. Die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken. Er patzte in den sechs Partien öfter, als man es von ihm gewohnt ist.

Johannes Kleidorfer kam aus Ismaning, mehr als vier Partien über 90 Minuten waren für ihn bislang nicht drin.

Felix Fischer, die Entdeckung der vergangenen Saison, fliegt heuer etwas unter dem Radar, ackert aber viel im defensiven Mittelfeld, Spielte auch dann, wenn eine Pause gut getan hätte. In der Rückrunde wird er weiter gesetzt sein.

Maximilian Rudzki ist das Mentalitätsmonster im Freisinger Kader. Kam 2021 aus der Kreisklasse in die Savoyer Au und war im ersten Jahr nur Ergänzungsspieler. Heuer stehen dagegen schon 14 Partien zu buche, zudem steuerte Rudzki fünf feine Assists bei. Er ist beim Trainerteam wegen seiner Einstellung und Körpersprache hoch angesehen.

Unterschiedsspieler werden gebraucht

Christian Schmuckermeier war die Entdeckung des Saisonauftakts. Es fiel nicht auf, dass er bisher nur in der Kreisliga gespielt hatte. Drei Treffer gelangen dem Bruder von Kapitän Florian, etwa zum ersten Punktgewinn beim 2:2 gegen Wasserburg. Gegen Ende der Vorrunde ebbte der Schub beim 23-Jährigen ab, offensiv fehlten manchmal die zündenden Ideen.

Was haben die Verantwortlichen gezittert, ob Domagoj Tiric nach einer Verletzung überhaupt wieder zurückkehren kann. Im Spätsommer gab der 28-Jährige sein Comeback und bewies gleich, wie sehr seine Präsenz in der Offensive gefehlt hatte. Er muss aber noch seine Rolle im Angriff finden. Bleibt er verletzungsfrei, wird in der Startelf nichts am wuchtigen Kroaten vorbeiführen.

Trainer Florian Bittner traf in 14 Partien acht Mal, ist somit mit Luka Brudtloff der Topscorer. Wird aber auch hinten dringend gebraucht und könnte der anfälligen Defensive Stabilität verleihen. Problem zudem: In sechs Spielen musste Bittner wegen kleinerer Verletzungen passen. Er haderte am Anfang mit der eigenen Leistung und seiner Doppelrolle als Führungsspieler und Trainer. Mit der Zeit fand er sich zurecht.

Keiner ist technisch so stark, aber auch verletzungsanfällig, wie Kapitän Florian Schmuckermeier. Er kann an guten Tagen ein Spiel fast im Alleingang entscheiden. Ihm fehlte allerdings die Spielpraxis. Heuer steht der Spielführer immerhin schon bei 16 Einsätzen. Bleibt er verletzungsfrei, könnte er eine wichtige Rolle spielen im Abstiegskampf.

Selim Magat war nach einem Krach mit Ex-Coach Plabst von dannen gezogen und kehrte nun zurück. Doch der Edeltechniker braucht noch Zeit – und vielleicht mehr Engagement im Training. Mehr als zwölf Einwechslungen (mit zwei Toren) waren bis dato nicht drin.

Wenn auf jemanden Verlass war, dann auf den Amerika-Rückkehrer Felix Günzel, der mit 19 Partien ein weiterer Dauerbrenner war. Ackerte viel, egal, ob ganz vorne oder im offensiven Mittelfeld. Hatte nicht immer Glück im Abschluss. Günzel könnte im Abstiegskampf ein Zünglein an der Waage werden.

Brudtloff bereit für das Hohlenburger-Erbe?

Marcos Hones spielte zu Saisonbeginn frech auf. Man hätte sich lediglich mehr als die fünf Treffer in der Vorbereitung und zwei im Ligabetrieb gewünscht. Diese Euphorie ließ irgendwann in Training und Spiel nach. Aktuell ist er nur Ergänzungsspieler.

Alexander Eppink schien zunächst die beste Lösung für die Hohlenburger-Nachfolge zu sein. Der Stürmer aus Nordrhein-Westfalen lieferte anfangs starke Leistungen. Doch dann verletzte sich der Angreifer mit Gardemaß.

Luka Brudtloff ist ein Beispiel dafür, dass junge Spieler Zeit brauchen. Sollte schon letztes Jahr die Nachfolge von Andreas Hohlenburger antreten, scheiterte aber zunächst. Heuer läuft es besser für den Schlacks, der als einziger alle 20 Partien absolviert und acht Mal getroffen hat. Lernt immer mehr, in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Bittner zieht aus Fehlern die Lehren

Personell waren und sind für den Coach einige Abgänge schwer zu verkraften. Zudem verzettelte sich Bittner zu Beginn ein wenig, als er zwanghaft eine defensive Dreierkette durchziehen wollte. Löblich: Reagierte irgendwann mit der Rückkehr zur Viererkette. Der Neu-Coach scheint es menschlich hinzubekommen, eine Truppe zu formen. Spannend wird, wie Bittner den Abstiegskampf angeht. Er ist zudem ein Freund davon, Spieler, die es mental schleifen lassen, gnadenlos auf die Bank zu hocken.

Fazit: Entscheidend wird einerseits, wie der SEF seine Abwehr in den Griff bekommt. Die war in der Vorrunde oft zu löchrig. Offensiv müssen es die Lerchenfelder schaffen, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen und die Chancen besser zu nutzen. Die SEF-Elf dürfte außerdem gut beraten sein, mental und kämpferisch noch eine Schippe drauf zu legen. VON MATTHIAS SPANRAD

