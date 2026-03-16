SD Huesca setzt auf Routine und verpflichtet José Luis Oltra

Mit der Verpflichtung von Oltra setzt die Vereinsführung auf maximale Erfahrung. Der Valencianer gilt als ausgewiesener Kenner des spanischen Unterhauses und stand in der Segunda División bereits in über 400 Partien an der Seitenlinie. In seiner Vita glänzen zudem zwei Aufstiege in die La Liga (mit Teneriffa 2009 und Deportivo La Coruña 2012).

Sportchef Ángel Martín González, der im Zuge des sportlichen Umbruchs heute ebenfalls gehen musste, hinterlässt Oltra ein Team, das tief im Tabellenkeller feststeckt. Die Aufgabe für den neuen Coach ist klar definiert: In den verbleibenden zwölf Spieltagen muss das Ruder herumgerissen werden, um den Abstieg in die Primera Federación abzuwenden.

Heißes Debüt am Freitag

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Übungsleiter nicht. Bereits am kommenden Freitag (20:30 Uhr) wartet ein echtes Schwergewicht auf Huesca: Die Mannschaft empfängt den UD Almería im El Alcoraz. Es ist ein Kaltstart gegen einen Aufstiegskandidaten, der sofort zeigen wird, wie schnell Oltra seine taktischen Vorstellungen – meist ein ausbalanciertes 4-2-3-1 – vermitteln kann.