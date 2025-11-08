SD Croatia präsentiert neuen Cheftrainer

Nach der Trennung von Ayhan Bilek vor wenigen Wochen hat SD Croatia Berlin seine Trainersuche beendet: Mario Jurćević übernimmt ab sofort als Cheftrainer beim Oberligisten. Der 48-Jährige kennt den Verein seit vielen Jahren – sowohl als ehemaliger Spieler als auch als Jugendtrainer. Seine bisherigen Stationen als Herrentrainer heißen FC Inter (Landesliga), SV Empor, Stern Britz (beide Berlin-Liga) und Novi Pazar (Landesliga).

„Wir haben uns nach einer intensiven Übergangsphase für eine feste Lösung entschieden“, erklärt Igor Čaktaš, zweiter Vorsitzender und sportlicher Leiter des Vereins. „Das Team hat sich stabilisiert, und wir haben konditionell sowie taktisch viel gearbeitet. Mario war immer mit dem Verein in Kontakt – ein positiver Fußballverrückter, der uns langfristig weiterbringen kann und unseren Verein genau kennt.“

Nach der Trennung von Bilek hatte sich zunächst ein Interimstrio aus Igor Čaktaš, Christian Berg und Ivica Vukadin gebildet. Nun rückt Jurćević an die Spitze – Christian Berg bleibt Co-Trainer, unterstützt vom sportlichen Leiter Igor Čaktaš. Gemeinsam sollen sie künftig den sportlichen Erfolg sichern.