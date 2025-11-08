SD Croatia präsentiert neuen Cheftrainer

Oberligist SD Croatia Berlin hat einen neuen Cheftrainer gefunden:
Mario Jurćević, einst in der Jugend und später bei Inter, Empor, Stern Britz und Novi Pazar aktiv, übernimmt das Team offiziell. Der zweite Vorsitzende und sportliche Leiter Igor Čaktaš wünscht sich eine „langfristige Lösung“ und sieht Fortschritte der Mannschaft in den letzten Wochen
Nach der Trennung von Ayhan Bilek vor wenigen Wochen hat SD Croatia Berlin seine Trainersuche beendet: Mario Jurćević übernimmt ab sofort als Cheftrainer beim Oberligisten. Der 48-Jährige kennt den Verein seit vielen Jahren – sowohl als ehemaliger Spieler als auch als Jugendtrainer. Seine bisherigen Stationen als Herrentrainer heißen FC Inter (Landesliga), SV Empor, Stern Britz (beide Berlin-Liga) und Novi Pazar (Landesliga).
„Wir haben uns nach einer intensiven Übergangsphase für eine feste Lösung entschieden“, erklärt Igor Čaktaš, zweiter Vorsitzender und sportlicher Leiter des Vereins. „Das Team hat sich stabilisiert, und wir haben konditionell sowie taktisch viel gearbeitet. Mario war immer mit dem Verein in Kontakt – ein positiver Fußballverrückter, der uns langfristig weiterbringen kann und unseren Verein genau kennt.“
Nach der Trennung von Bilek hatte sich zunächst ein Interimstrio aus Igor Čaktaš, Christian Berg und Ivica Vukadin gebildet. Nun rückt Jurćević an die Spitze – Christian Berg bleibt Co-Trainer, unterstützt vom sportlichen Leiter Igor Čaktaš. Gemeinsam sollen sie künftig den sportlichen Erfolg sichern.
In den letzten Wochen waren bereits Fortschritte zu sehen. Zwar ging das erste Spiel bei Hansa knapp verloren („Wir müssen das eigentlich 4:2 gewinnen“, so Čaktaš), doch im Pokal gegen den SCC gelang ein 3:1-Erfolg, gefolgt von einem 1:0-Sieg gegen Neustrelitz. Danach setzte es allerdings Niederlagen gegen Lichtenberg 47 (2:5) und Klosterfelde (1:3).
Trotz zahlreicher Ausfälle – Erkältungen, Krankheiten und Verletzungen – blickt man beim Klub optimistisch nach vorn. „Mario sitzt am Sonntag gegen BAK 07 auf der Bank, seit Dienstag leitet er das Training“, berichtet Čaktaš.
Der neue Trainer wird die intensive Arbeit der letzten Wochen fortsetzen: mehr Zweikampfhärte, verbesserte Fitness, klare taktische Strukturen und einstudierte Standard-Varianten. Ziel ist es, SD Croatia so schnell wie möglich wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.
„Mit Unterstützung des gesamten Teams wollen wir uns stabilisieren und Schritt für Schritt nach oben arbeiten“, so Čaktaš. „Mario bringt neue Ideen, Leidenschaft und eine enge Bindung zum Verein mit – das passt zu Croatia.“
Wir wünschen Mario Jurćević viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.