SCZ ringt Favorit Volketswil im Penaltykrimi nieder

Der SC Zollikon sorgt für eine kleine Cup-Sensation: Auswärts beim favorisierten FC Volketswil – aktueller Tabellenführer in der 3. Liga und letztjähriger Cupfinalist – setzte sich die junge SCZ-Truppe nach 90 umkämpften Minuten und einem dramatischen Penaltyschiessen durch. Damit steht der SCZ in der 3. Cup-Runde und belohnt sich für eine leidenschaftliche Leistung.

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, das sich vor allem zwischen den Strafräumen abspielte. Nach zehn Minuten hatte Wyss die erste Grosschance: Nach einem Traumpass von Kettenbach setzte er sich mit seiner Schnelligkeit durch, scheiterte aber am stark reagierenden Volketswiler Torhüter. Kurz darauf tauchte Wyss erneut alleine vor dem Keeper auf – wieder blieb der Schlussmann Sieger.

In der 21. Minute durfte der SCZ dann doch jubeln: Toth tankte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe landete nach kurzem Getümmel bei Kästli, der den Ball überlegt in die Ecke schlänzte – 0:1! Die Freude hielt jedoch nicht lange. Nur wenig später glich das Heimteam nach einem Eckball im Strafraumgewühl zum 1:1 aus. Bis zur Pause blieb es ein offenes Duell, doch die klareren Chancen hatte weiterhin Zollikon: Sowohl Wyss als auch Toth vergaben aussichtsreiche Möglichkeiten zur erneuten Führung.

Nach der Pause drängte der SCZ weiter: Erst vergab Toth nach einem Konter freistehend, dann setzte Wyss einen Abschluss über das Tor, weil der Ball auf dem unebenen Rasen kurz vor dem Schuss versprang. Auch Aerni scheiterte unglücklich, als er den Keeper bereits umkurvt hatte, sein Schuss aber noch auf der Linie geklärt wurde. Der Favorit aus Volketswil blieb vor allem bei Standards gefährlich, doch ein weiteres Tor wollte nicht fallen. So ging es nach 90 Minuten und Verlängerung ins Penaltyschiessen.