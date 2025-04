SCW ringt Gleichen nieder – Tore kaschieren schwache Leistung

Dabei begann die Partie mit einem Rückschlag für die Hausherren: Moritz Weidele brachte die Gäste aus Gleichen in der 17. Minute in Führung. Doch nur acht Minuten später stellte Paul Grothoff den Ausgleich her. Ein unglückliches Eigentor von Johannes Lampe (30.) leitete die Wende ein, Lucca Sielaff (41.) und Philipp Ritter (54.) erhöhten auf 4:1. „Ich glaube, wir haben dann am Ende aufgrund von individueller Klasse gewonnen“, sagte Claaßen. „Aber wir hatten auch keinen guten Tag – weder defensiv noch offensiv.“

Gleichen, derzeit Tabellenletzter mit 16 Punkten, ließ sich trotz des Rückstands nicht abschütteln. Treffer von Vincent Munzel (56.) und Anthony Baah Nkansah (64.) hielten das Spiel offen. Zwischenzeitlich hatte Tim-Lennart Strüber (61.) für den SCW erhöht, bevor er in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor den Endstand besorgte.