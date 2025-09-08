SCW II: zweite Klatsche in Folge

Nach der desaströsen 4:1-Niederlage bei der Zweitvertretung des TSV Moorenweis folgte im Spitzenspiel der B-Klasse 2 am sechsten Spieltag die nächste bittere Klatsche bei der Reserve des TV Stockdorf mit 4:0.

Schon vor dem Spiel zogen dunkle Wolken über der Mannschaft von Ali Kaya auf. Zehn Minuten vor dem Treffpunkt sagte ein Spieler wegen Unwohlsein ab, mit Benjamin Martinus war ein zweiter Kicker auch nicht gut Beieinander, hielt aber immerhin 25 Minuten durch. Beim Aufwärmen signalisierte dann Vincent Verplanke, dass eine Muskelzerrung einen Einsatz verhinderte. Somit nahmen mit Ersatztorhüter Jannik Toepfer und dem frisch aus dem Urlaub zurückgekehrten André Gerke lediglich zwei Spieler auf der Ersatzbank Platz.