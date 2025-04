SCW II verspielt Führung

Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer von M. Fried in der 14. Minute (Elfmeter verursacht durch Felix Langner) für die Gastgeber, nachdem Markus Ullmann zuvor einen an Philipp Barwig verursachten Elfmeter für die Weßlinger verschossen hatte.

In einem torreichen Spiel setzte sich der FV Walleshausen am 21. April 2025 mit 6:2 gegen den SC Weßling II durch.

Der FV Walleshausen ließ sich davon nicht beeindrucken. F. Haftl erzielte in der 36. Minute den Ausgleich und X. Mastaller sorgte kurz vor der Halbzeitpause (41. Minute) für die erneute Führung der Gastgeber.

Die Gäste antworteten jedoch schnell: Niki Schulte glich in der 28. Minute aus, und nur drei Minuten später brachte Philipp Hörauf nach Vorarbeit von Mohammad Al-Sadi den SC Weßling II mit 2:1 in Führung.

In der zweiten Halbzeit dominierte der FV Walleshausen das Spielgeschehen. M. Fried erhöhte in der 53. Minute auf 4:2, gefolgt von einem Treffer von P. Geiger nur eine Minute später. Den Schlusspunkt setzte N. Mastaller in der 60. Minute mit dem Tor zum 6:2-Endstand.

Autor: André Gerke