SCW II startet erfolgreich in die Saison

Torschütze zum 3:0: Samuel Jakob – Foto: Leon Jäkel

Zum Saisonauftakt gastierte unsere Zwoate bei hochsommerlichen Temperaturen beim favorisierten A-Klassen-Absteiger aus Türkenfeld. Am Ende setzten sich die Weßlinger verdient mit 3:0 durch und nahmen die drei ersten Punkte der Saison mit nach Hause. Zu Beginn zeigte sich noch ein ausgeglichenes Spiel, allerdings ließ die erste nennenswerte Torchance bis zur zweiten Hälfte der ersten Halbzeit auf sich warten. Kurbi Bernlochner tauchte alleine vorm Türkenfelder Keeper auf, vergab leider aber den ersten Weßlinger Hochkaräter.

Besser machte es Mohammed Al-Sadi in der der 39. Spielminute, nachdem die Türkenfelder Verteidigung einen eigentlich bereits geklärten Steckpass von Nico Apelt doch noch durchrutschen ließ. Mohammed nahm das Geschenk der Heimmannschaft dankend an, ließ den Torwart souverän aussteigen und musste nur noch einschieben (39. Min.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Weßling dominant, während Türkenfeld kaum noch am Spiel teilnahm. Weßling diktierte das Geschehen und erspielte sich einige Torgelegenheiten, die jedoch oft ungenutzt blieben. Erst in der 65. Minute erhöhte Phillipp Barwig nach sehenswertem Außenristpass von Mark Nahrstedt auf 2:0. Nur zwei Minuten später sorgte Samuel Jakob mit einem präzisen Abschluss aus halblinker Position für die Vorentscheidung zum 3:0. Vorangegangen war ein schöner Spielzug von Nico Apelt und Kurbi Bernlochner.