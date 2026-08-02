SCW Göttingen verstärkt sich mit vier Neuzugängen

– Foto: SCW Göttingen Instagram

Der SCW Göttingen hat die ersten vier Neuzugänge für seine Bezirksliga-Mannschaft vorgestellt. Mit Paul Leonhardt, Daniel Bikic, Kevin Höß und Dennis Grube kommen Spieler, die unterschiedliche Qualitäten und reichlich Erfahrung mitbringen.

Für die Offensive verpflichtet der SCW Paul Leonhardt vom SV BW Neuhof. Der 23-Jährige kommt vom Meister der Bezirksliga Hannover, Staffel 4, nach Göttingen und ist im Angriff flexibel einsetzbar. Mit seiner Vielseitigkeit soll er dem Trainerteam zusätzliche Optionen im Offensivspiel eröffnen.

Von dem Tabellenvierten der Kreisliga Northeim TSV Sudheim wechseln gleich zwei Spieler vom zum SCW. Daniel Bikic verstärkt das zentrale Mittelfeld. Der 27-Jährige kann auf der Sechser-, Achter- und Zehnerposition eingesetzt werden und bringt damit viel Flexibilität für das Zentrum mit.

Ebenfalls aus Sudheim stößt Kevin Höß zur Mannschaft. Der 27-jährige Stürmer machte in der vergangenen Saison mit 26 Treffern auf sich aufmerksam und belegte damit Platz zwei der Torjägerliste seiner Liga. Mit seiner Abschlussstärke soll er die Offensive des Bezirksligisten zusätzlich beleben.