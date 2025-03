SCW Göttingen unter Druck – Kellerduelle mit großer Bedeutung

Im Topspiel des Spieltags trifft der Tabellendritte RSV Göttingen auf den Spitzenreiter SCW Göttingen. Für die Gastgeber geht es darum, sich im Kampf um den Aufstieg noch einmal zurückzumelden, während SCW den knappen Vorsprung verteidigen will. Beide Teams verfügen über starke Offensiven, was eine spannende Begegnung erwarten lässt.

TSV Landolfshausen/Seulingen – VfR Dostluk Osterode

Beide Teams kämpfen um eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte und könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze wahren. Landolfshausen/Seulingen hat aufgrund der geringeren Anzahl an absolvierten Spielen noch Potenzial nach oben und will dieses nutzen. Doch Dostluk Osterode präsentiert sich in dieser Saison als unangenehmer Gegner.