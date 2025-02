SCW Göttingen dreht das Spiel kurz vor Schluss

– Foto: Jens Siebert

Die Bezirksliga Braunschweig 4 erlebte einen aufregenden Spieltag mit torreichen Partien, späten Entscheidungen. Während der SCW Göttingen mit einem knappen Sieg gegen die Reserve des 1. SC Göttingen 05 die Spitze behauptet, patzte Verfolger RSV Göttingen gegen das Schlusslicht SG Dassel/Sievershausen. Zudem bot das Duell zwischen dem SC Hainberg und dem FC Hettensen-Ellierode ein wahres Offensivspektakel.

Gleichen unterliegt Eisdorf spät Gleichen ging früh durch Björn Denecke in Führung (6.) und bestimmte zunächst das Spielgeschehen. Nach der Pause kam Eisdorf jedoch stärker auf und glich durch Samuel Becker in der 55. Minute aus. Als alles nach einem Unentschieden aussah, besorgte Mika Hoberg in der letzten Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.

FC Gleichen – FC Eisdorf 1950 1:2

FC Gleichen: Maximilian Johannes Jost (46. Kian Noel Blakemore), Jannik Heirich (88. Dorian Böll), Vincent Munzel, Florian Kudwien, Mario Winzenburg, Tim Klein, Anthony Baah Nkansah, Johannes Riepenhausen, Pascal Hohmeister (85. Marek Geisler), Anton Saman Schmalenbach, Björn Denecke - Trainer: Gregor Czosnyka

FC Eisdorf 1950: Christopher Conrad, Daniel Gobsa, Samuel Becker, Patrick Gemende, Nick Mirko Wasmuth, Cedric Hartung, Mika Hoberg, Lucas Woltmann (54. Maik Klippstein), Nils Überschaer, Marlon Häger (46. Jonas Meinecke) - Trainer: Wolfgang Pilz

Schiedsrichter: Fabian Jung

Tore: 1:0 Björn Denecke (6.), 1:1 Samuel Becker (55.), 1:2 Mika Hoberg (90.)

------------------------------------ Sparta Göttingen erkämpft Remis in Osterode In einer intensiven Begegnung mit vielen Führungswechseln brachte Mehmet Özer Dostluk Osterode in Front (22.), doch Ibrahim Koc glich nur zwei Minuten später aus. Nach Treffern von Finn-Lucas Rettstadt (37.) und Grzegorz Podolczak (48.) blieb das Spiel lange offen, ehe Abdelhafiz Dalil die Gastgeber in der Schlussphase erneut in Führung brachte (79.). Doch ein später verwandelter Foulelfmeter von Podolczak (86.) sicherte Sparta doch noch einen Punkt.

VfR Dostluk Osterode – Sparta Göttingen 3:3

VfR Dostluk Osterode: Engin Cankur, Yakub-Safa Kocabay, Souleiman Souleiman, Finn-Lucas Rettstadt, Jonas Wand, Yusuf Yazici (50. Patrick-Jamal El-Batal), Mehmet Özer (89. Ismail Boran), Marco Sander, Abdelhafiz Dalil, Lukas Bode (10. Alexey Tychshenko), Andre Krzyminski - Trainer: Andre Krzyminski

Sparta Göttingen: Moumen Kam Naksh, Lennart Daube, Ali Nasreddine, Ibrahim Koc, Mazlum Dogan, Dino Dzajic, Grzegorz Podolczak, Erdem Kazan, Richard-Alex Rocha, Sebastian Joshua Dinter, Mario Kame (46. Gianni Weiss) - Trainer: Enrico Weiß - Trainer: Jan Lohmann

Schiedsrichter: Lars Rapmundt

Tore: 1:0 Mehmet Özer (22.), 1:1 Ibrahim Koc (24.), 2:1 Finn-Lucas Rettstadt (37.), 2:2 Grzegorz Podolczak (48.), 3:2 Abdelhafiz Dalil (79.), 3:3 Grzegorz Podolczak (86. Foulelfmeter) ------------------------------------ Sülbeck/Immensen müht sich zum knappen Auswärtssieg Der Tabellenzweite tat sich in Grone schwer, dominierte zwar das Spiel, konnte aber nur wenige klare Chancen herausspielen. Erst in der 55. Minute gelang Linus Macke das Tor des Tages, als er eine Unachtsamkeit in der Defensive des Gastgebers eiskalt ausnutzte. Grone versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, konnte aber keinen Punktgewinn mehr erzwingen.

FC Grone – FC Sülbeck/Immensen 0:1

FC Grone: Felix Renneberg, Nils Sattler, Niklas Siepe (6. Tim-Ole Link) (67. Ron-Luca Friedrich), Tom Frohneberg (60. Jan Lehrke), Nico Chrustel (78. Jean-Luc Doudou), Erjon Kicaj, Yannick Triebe (67. Alexander Frees), Oliver Waas, Argent Jonuzi, Sabjen Luca Lemke, Arian Kicaj - Trainer: Jan Ringlling

FC Sülbeck/Immensen: Timo Lesch, Philipp Papenberg, Paul Stremel, Lukas Niesmann, Maximilian Meyer (84. Tim Grobecker), Linus Macke (71. Daniel Junge), Lukas Rettig (81. Jan-Niklas Grunert), Jannik Schoske, Kevin Becker, Luca Macke (92. Joshua Matteo Root), Janne-Michel Ahrens (71. Dennis Behrens) - Trainer: Markus Schnepel

Schiedsrichter: Marcel Jünke

Tore: 0:1 Linus Macke (55.) ------------------------------------ SCW Göttingen dreht das Spiel Der SCW Göttingen drehte die Partie nach einem frühen Rückstand und setzte sich knapp gegen die zweite Mannschaft des 1. SC Göttingen 05 durch. Simon Knost brachte die Gäste in Führung (35.), doch Vincent Schnurr (71.) und Tim-Lennart Strüber (84.) drehten die Partie mit späten Treffern. Damit übernimmt SCW Göttingen die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung auf Sülbeck/Immensen.

SCW Göttingen – 1. SC Göttingen 05 II 2:1

SCW Göttingen: Enno-Bendix Behrens, Vincent Schnurr, Louis Westerkamp, Philipp Ritter, Marcel Emmrich, Aaron Terruhn (82. Johannes Bellmann), Tim-Lennart Strüber (88. Ole Düsing), Marius Placzek (72. Rico Simon), Erik Schaper, Mehmet Kaan Arlier, Paul Grothoff - Trainer: Kai Schröder - Trainer: Steffen Claassen

1. SC Göttingen 05 II: Jannis Ernst, Daniel Frimpong, Lennart Olcay, Philipp Käschel, Simon Knost, Ole Grams, Niklas Jopp, Simon Volpers (62. Richmond Sam), Jonah Trenker, Ivan Kosenko (74. David Alexander Sprössig), Helge Schulz - Trainer: Philipp Käschel - Trainer: Philipp Ernst

Schiedsrichter: Philipp Sigler

Tore: 0:1 Simon Knost (35.), 1:1 Vincent Schnurr (71.), 2:1 Tim-Lennart Strüber (84.) ------------------------------------ RSV Göttingen gibt Sieg gegen das Schlusslicht aus der Hand Lange Zeit sah RSV Göttingen wie der sichere Sieger aus, nachdem Daniel Jühne (25.) und Lennart Jonathan Perczynski (45.) einen komfortablen Vorsprung herausgeschossen hatten. Doch Dassel/Sievershausen steckte nicht auf, verkürzte durch Arne Schoppe (65.) und kam in der Nachspielzeit durch Mats Jackolis zum umjubelten Ausgleich (90.). Ein bitterer Punktverlust für den RSV, der damit den Sprung an die Spitze verpasst.

RSV Göttingen – SG Dassel/Sievershausen 2:2

RSV Göttingen: Darius Rohleder, Paul Horns, Daniel Jühne (75. Oliver Pomper), Johannes-Bernard-Friedrich Buschermöhle, Niclas Pfeifenschneider (83. Florian Vielmäder), Melvin Madubuike, Julian Arnecke (90. Andre Stanko), Torben-Frederik Lemmer, Patrick Jühne (65. Simeon-Corin Dähling), Tim Gliem, Lennart Jonathan Perczynski (46. Maximilian Schillig) - Trainer: Lasse Ahl - Trainer: Lenz Willnow

SG Dassel/Sievershausen: Jonas Schnepel, Wieland Menke, Felix Burgmann (38. Arne Schoppe), Mats Jackolis, Maurice Toennies, Mirko Djak (73. Kevin Mundt), Jan-Luca Klenke, Rene Pressentin, Hendrik Schwerdtfeger (85. Nick Schwerdtfeger), Omer Dinccan, Finn Bindewald - Trainer: Kevin Mundt

Schiedsrichter: Mathes Eggers

Tore: 1:0 Daniel Jühne (25.), 2:0 Lennart Jonathan Perczynski (45.), 2:1 Arne Schoppe (65.), 2:2 Mats Jackolis (90.) ------------------------------------ Hainberg verliert verrücktes Torspektakel SC Hainberg – FC Hettensen-Ellierode 4:6

Ein Spiel mit offenem Visier sah die Zuschauer in Hainberg, wo beide Teams für spektakulären Offensivfußball sorgten. Bereits nach 33 Minuten führte Hettensen-Ellierode mit 3:0, doch Hainberg kämpfte sich bis zur 86. Minute auf 4:5 heran. Ein Treffer von Thorben Trebing in der 88. Minute machte alle Hoffnungen der Gastgeber jedoch zunichte und besiegelte einen wichtigen Auswärtssieg für den FC Hettensen-Ellierode.