SCW Göttingen bleibt vorne – Hainberg deklassiert Göttingen 05 II

– Foto: Meiki Graff

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 konnte SCW Göttingen mit einem knappen 3:2-Erfolg gegen Eisdorf die Tabellenführung verteidigen. Dahinter bleibt Sülbeck/Immensen mit einem 1:0-Sieg gegen Groß Ellershausen-Hetjershausen in Schlagdistanz. Während RSV Göttingen einen souveränen 5:1-Erfolg gegen Werratal feierte, kam Dostluk Osterode gegen Bergdörfer nicht über ein 2:2 hinaus. Der SC Hainberg fegte Göttingen 05 II mit 8:1 vom Platz und unterstrich seine Offensivstärke eindrucksvoll.

FC Gleichen – TSV Landolfshausen/Seulingen 1:3 Gleichen konnte sich gegen den Favoriten aus Landolfshausen lange behaupten, musste sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Nach torloser erster Hälfte brachte Leo Johann Roy die Gäste in Führung (52.), bevor Jannik Meck mit dem 0:2 (81.) für die Vorentscheidung sorgte. Zwar verkürzte Björn Denecke in der 88. Minute noch einmal für Gleichen, doch Hendrik Ziegner stellte postwendend den Endstand her (90.). Während Landolfshausen sich auf Platz fünf verbessert, steckt Gleichen mit nur 15 Punkten weiter im Tabellenkeller fest.

FC Gleichen: Maximilian Johannes Jost, Marek Geisler, Florian Kudwien (16. Jannik Heirich) (64. Dorian Böll), Mario Winzenburg, Tim Klein, Anthony Baah Nkansah, Johannes Riepenhausen, Pascal Hohmeister, Anton Saman Schmalenbach (64. Casper Felix Nitschmann), Johannes Lampe, Björn Denecke - Trainer: Gregor Czosnyka

TSV Landolfshausen/Seulingen: Sven Wienecke, Tim Krellmann, Maximilian Purschke, Nico Diedrich, Lukas Tappe (43. Mathis Gleitze), Leo Johann Roy (84. Nick Matti Butzke), Steven Celik, Jannik Meck, Hendrik Ziegner, Jona Lippenat (76. Ladushan Ravindran), Hendrik Füllgrabe (46. Olé Köhne) - Trainer: Florian Jünemann

Schiedsrichter: Torben Schmidt

Tore: 0:1 Leo Johann Roy (52.), 0:2 Jannik Meck (81.), 1:2 Björn Denecke (88.), 1:3 Hendrik Ziegner (90.)

------------------------------- FC Sülbeck/Immensen – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen 1:0 Sülbeck/Immensen musste sich gegen defensivstarke Gäste lange gedulden, konnte am Ende aber dank eines Treffers von Linus Macke (43.) den nächsten Dreier einfahren. Groß Ellershausen hielt über weite Strecken gut mit, blieb offensiv aber zu harmlos, um die Gastgeber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Mit dem 13. Saisonsieg bleibt Sülbeck weiter im Rennen um die Tabellenführung. Groß Ellershausen hingegen muss nach der knappen Niederlage den Anschluss an die oberen Plätze allmählich aufgeben.

FC Sülbeck/Immensen: Timo Lesch, Philipp Papenberg, Dennis Behrens, Maximilian Meyer (80. Kevin Grobecker), Linus Macke (87. Joshua Matteo Root), Jan-Niklas Grunert, Daniel Junge, Lukas Rettig, Jannik Schoske, Luca Macke, Janne-Michel Ahrens (78. Jonas Warnecke) - Trainer: Markus Schnepel

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen: Marvin Gutacker, Steven Albrecht (73. Maksut Avdulahi), Dominik Jager, Marcel Avon, Mario Kovacevic, Maximilian Grube-Koch (80. Bent Zensen), Justin Gütnher, Nico Apel, Felix Wickmann, Jonas Müller, Milo Apel - Trainer: Ercan Beyazit

Schiedsrichter: Philip Nordmann

Tore: 1:0 Linus Macke (43.) ------------------------------- FC Grone – FC Hettensen-Ellierode 1:1 Das Kellerduell zwischen Grone und Hettensen-Ellierode endete mit einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft. Nico Chrustel brachte die Gastgeber früh in Führung (23.), doch Janis Marten glich noch vor der Pause für Hettensen aus (39.). In der zweiten Hälfte ergaben sich für beide Seiten nur wenige klare Torchancen, sodass das Unentschieden leistungsgerecht war. Beide Teams stecken mit 13 bzw. 16 Punkten tief im Abstiegskampf.

FC Grone: Felix Renneberg, Ron-Luca Friedrich, Sören Kunkel (46. Robin Lösekrug), Nico Chrustel (66. Ivan Peric), Erjon Kicaj, Yannick Triebe (70. Alexander Frees), Stan Thiele (70. Tim-Ole Link), Oliver Waas (70. Jean-Luc Doudou), Argent Jonuzi, Sabjen Luca Lemke, Arian Kicaj - Trainer: Jan Ringlling

FC Hettensen-Ellierode: Philipp Schneider, Maurice Bugiel (26. Thorben Trebing), Jannik Jeske, Lennart Busch, Nicolas Döring, Maurice Mühle, Henrik Jeske (85. Daniel Klinge), Nick Justin Tappendorf (91. Nils Fiege), Sascha Bendroth, Torben Jeske, Janis Marten - Trainer: Danny Willert

Schiedsrichter: Philipp Sigler

Tore: 1:0 Nico Chrustel (23.), 1:1 Janis Marten (39.) ------------------------------- SC Hainberg – 1. SC Göttingen 05 II 8:1 Ein Offensivfeuerwerk brannte der SC Hainberg gegen Göttingen 05 II ab und ließ dem Gegner beim 8:1 keine Chance. Perrin Willmann (11., 17., 84.) führte sein Team mit einem Dreierpack an, während Thierry Ngoudjou Patigo mit zwei Treffern (32., 43.) ebenfalls glänzte. Göttingen 05 II konnte lediglich durch Jakob Schöngart (13.) zwischenzeitlich ausgleichen, war aber über 90 Minuten chancenlos. Hainberg verbessert sich mit dem Kantersieg auf Platz acht, während die Zweitvertretung von Göttingen 05 weiter im Tabellenmittelfeld festhängt.

SC Hainberg: Cederic Heußinger, Kevin Eckermann (85. Rene Heller), Miran Hamza (68. Johannes Rustenbeck), Carl Frieder Behrendt, Paavo-Maximilian Gundlach, Leonard Marks (77. Ole Jandt), Mahyar Nekuienia, Perrin Willmann, Thierry Ngoudjou Patigo, Jasper Jungnitz (77. Konstantin Brockmann), Jan Eric Haakon Rolf - Trainer: Oliver Hille

1. SC Göttingen 05 II: Jannis Ernst, Tim Weese, Daniel Frimpong, Lennart Olcay (71. Phil Hasselbring), Simon Knost, Ole Grams (71. Ivan Kosenko), Keanu Szymanski, Niklas Jopp, Jakob Schöngart (78. Kodjo Samuel Tiassou), Jonah Trenker, Victor Bukari (71. Carl Thesenvitz) - Trainer: Philipp Käschel - Trainer: Philipp Ernst

Schiedsrichter: Louis Kensok

Tore: 1:0 Perrin Willmann (11.), 1:1 Jakob Schöngart (13.), 2:1 Perrin Willmann (17.), 3:1 Miran Hamza (24.), 4:1 Thierry Ngoudjou Patigo (32.), 5:1 Thierry Ngoudjou Patigo (43.), 6:1 Carl Frieder Behrendt (63.), 7:1 Paavo-Maximilian Gundlach (71. Foulelfmeter), 8:1 Perrin Willmann (84.) ------------------------------- VfR Dostluk Osterode – SG Bergdörfer 2:2 In einem umkämpften Spiel musste sich Dostluk Osterode mit einem 2:2 gegen die SG Bergdörfer begnügen. Santee Nimely brachte die Gäste in Führung (37.), doch Finn-Lucas Rettstadt glich per Elfmeter aus (54.). Nach dem erneuten Rückstand durch Alexander Böning (83.) rettete Jonas Wand in der 87. Minute wenigstens noch einen Punkt für die Gastgeber. Dostluk bleibt mit 33 Punkten im oberen Tabellenbereich, während Bergdörfer sich mit 22 Punkten im Mittelfeld festsetzt.

VfR Dostluk Osterode: Dominik Schönberger, Yakub-Safa Kocabay (71. Paul Renner), Souleiman Souleiman, Finn-Lucas Rettstadt, Jonas Wand, Timo Henke, Yusuf Yazici, Mehmet Özer, Abdelhafiz Dalil, Andre Krzyminski, Ismail Boran (80. Stefan Novicki) - Trainer: Andre Krzyminski

SG Bergdörfer: Malte Conrady, Philipp Kühne, Simon Dluzinski, Adrian Hobrecht, Christian Böning (90. Alexander Böning), Rene Jung (55. Luca Michael Rusalo), Bastian Senger, Dominink Diedrich, Philipp Bode (76. Sabian Alushi), Paul Müller (66. Lennart Jauz), Santee Nimely - Trainer: Fabio Fröchtenicht

Schiedsrichter: Adrian Schmidt

Tore: 0:1 Santee Nimely (37.), 1:1 Finn-Lucas Rettstadt (54. Foulelfmeter), 1:2 Alexander Böning (83.), 2:2 Jonas Wand (87.) ------------------------------- SCW Göttingen – FC Eisdorf 3:2 Spitzenreiter SCW Göttingen musste gegen Eisdorf lange zittern, setzte sich aber letztlich mit 3:2 durch. Nach einem frühen Rückstand durch Patrick Gemende (6.) und Nick Mirko Wasmuth (34.) drehte Göttingen die Partie mit einem starken Comeback. Louis Westerkamp (51.), Lucca Sielaff (58.) und Rico Simon (60.) sorgten für den knappen Heimsieg, mit dem SCW die Tabellenführung verteidigt. Eisdorf bleibt mit 17 Punkten auf einem Abstiegsplatz.

SCW Göttingen: Jasper Merlin Kuhlmann, Vincent Schnurr, Louis Westerkamp, Ole Düsing (56. Rico Simon), Marcel Emmrich (85. Johannes Bellmann), Aaron Terruhn (56. Luca Schmerbach), Tim-Lennart Strüber, Erik Schaper, Mehmet Kaan Arlier, Paul Grothoff (89. Philipp Ritter), Lucca Sielaff - Trainer: Kai Schröder - Trainer: Steffen Claassen

FC Eisdorf: Christopher Conrad, Yanneck Meinecke, Daniel Gobsa, Samuel Becker, Patrick Gemende, Nick Mirko Wasmuth, Cedric Hartung, Jonas Meinecke, Marlon Bauermeister, Maik Klippstein, Nils Überschaer (67. Hezhay Jargis Abdullah) - Trainer: Wolfgang Pilz

Schiedsrichter: Rainer Nickel

Tore: 0:1 Patrick Gemende (6.), 0:2 Nick Mirko Wasmuth (34.), 1:2 Louis Westerkamp (51.), 2:2 Lucca Sielaff (58.), 3:2 Rico Simon (60.) ------------------------------- SV Rotenberg – SG Dassel/Sievershausen 2:2 Rotenberg verspielte gegen Dassel/Sievershausen eine 2:0-Führung und musste sich mit einem Punkt begnügen. Pascal Schiller (12.) und Vito Daniele Galluzzi (24.) hatten die Hausherren früh auf die Siegerstraße gebracht, doch Dassel kämpfte sich durch Arne Schoppe (43.) und Mats Jackolis (56.) zurück. In der Schlussphase entwickelte sich ein hektisches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim 2:2. Beide Teams treten im Abstiegskampf auf der Stelle und müssen in den kommenden Wochen dringend punkten.