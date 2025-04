SCW bleibt Sülbeck/Immensen auf den Fersen, Grone bezwingt Eisdorf

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

SC Hainberg – TSV Landolfshausen/Seulingen 5:3 Mit einem Dreierpack von Thierry Ngoudjou Patigo sorgte der SC Hainberg für ein Torfestival und sicherte sich mit dem 5:3 den Anschluss an die Spitzengruppe. Bereits zur Pause lag das Team 2:1 vorn und baute den Vorsprung im zweiten Durchgang weiter aus. Landolfshausen/Seulingen konnte zwar in der Schlussphase zwei Treffer setzen, blieb aber ohne zählbares. Mit nun 37 Punkten belegt Hainberg Rang vier, Seulingen steht mit 35 Punkten auf Platz fünf.

VfR Dostluk Osterode – RSV Göttingen 2:5

In einem torreichen Spiel setzte sich der RSV Göttingen beim VfR Dostluk Osterode mit 5:2 durch und untermauerte Platz drei. Nach einer wilden Anfangsphase mit vier Treffern in 20 Minuten war es Marces Emme-Weiß, der die Gäste mit zwei Toren auf Kurs brachte. Auch Gliem und Müller trugen sich in die Torschützenliste ein. RSV erhöht sein Punktekonto auf 39, Dostluk bleibt mit 33 Zählern Achter.

VfR Dostluk Osterode: Dominik Schönberger, Yakub-Safa Kocabay, Finn-Lucas Rettstadt, Timo Henke, Yusuf Yazici, Mehmet Özer, Marco Sander, Stefan Novicki, Jakaok Justus Gürhofer - Trainer: Andre Krzyminski

RSV Göttingen: Darius Rohleder, Jan Frederik Pöge (46. Paul Horns), Daniel Jühne (46. Tim Gliem), Johannes-Bernard-Friedrich Buschermöhle, Mathis Ernst, Melvin Madubuike, Björn Müller, Patrick Jühne (46. Niclas Pfeifenschneider), Tim Gliem, Alexander Kern, Jasper Krone (46. Maximilian Schillig) - Trainer: Lasse Ahl - Trainer: Lenz Willnow

Schiedsrichter: k.A

Tore: 0:1 Julian Muster (11.), 0:2 Marces Emme-Weiß (14.), 1:2 Lukas Bode (15.), 2:2 Ismail Boran (20.), 2:3 Marces Emme-Weiß (65.), 2:4 Tim Gliem (71.), 2:5 Björn Müller (90.)