SCW 2 trifft auf Meisterschaftsfavoriten

Weßlings Zwoate in neuen Kleidern – Foto: Leon Jäkel

Heute, 18:30 Uhr SC Weßling SC Weßling II TSV Jesenwang TSV Jesenwan 18:30 PUSH

Am vierten Spieltag empfängt Weßlings Zwoate mit dem TSV Jesenwang den Topfavoriten auf die Meisterschaft in der B-Klasse 2, Anpfiff ist am Freitag um 18:30h. Die gelbschwarzen vom SCW starteten mit zwei Siegen perfekt in die Saison und belegen aktuell Platz 2 in der Tabelle hinter dem TSV Hechendorf 2.

Nur zwei Plätze dahinter rangieren die Jesenwanger, die sich am ersten Spieltag eine etwas unerwartete Niederlage beim TV Stockdorf 2 leisteten. Ihr wahres Potenzial zeigte der TSV aber gegen die Reserve aus Moorenweis, dass die Jesenwanger mit 9:1 deutlich für sich entschieden. In der vergangenen Saison unterlagen die Weßlinger zweimal knapp dem TSV. Das Hinspiel in Jesenwang endete 0:1 und das Rückspiel mit 1:2 aus SCW-Sicht. Dieses Jahr will das Team des Trainerduos Ali Kaya und Andi Wander es besser machen und die Punkte in Weßling behalten.