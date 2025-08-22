SCW 2 trifft auf Meisterschaftsfavoriten

Am vierten Spieltag empfängt Weßlings Zwoate mit dem TSV Jesenwang den Topfavoriten auf die Meisterschaft in der B-Klasse 2, Anpfiff ist am Freitag um 18:30h.
Die gelbschwarzen vom SCW starteten mit zwei Siegen perfekt in die Saison und belegen aktuell Platz 2 in der Tabelle hinter dem TSV Hechendorf 2.
Nur zwei Plätze dahinter rangieren die Jesenwanger, die sich am ersten Spieltag eine etwas unerwartete Niederlage beim TV Stockdorf 2 leisteten. Ihr wahres Potenzial zeigte der TSV aber gegen die Reserve aus Moorenweis, dass die Jesenwanger mit 9:1 deutlich für sich entschieden.
In der vergangenen Saison unterlagen die Weßlinger zweimal knapp dem TSV. Das Hinspiel in Jesenwang endete 0:1 und das Rückspiel mit 1:2 aus SCW-Sicht. Dieses Jahr will das Team des Trainerduos Ali Kaya und Andi Wander es besser machen und die Punkte in Weßling behalten.
Bei bestem Fußballwetter erwartet die Zuschauer sicherlich eine spannende Partie an der Meiling Road.